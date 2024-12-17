Меньян продлит контракт с «Миланом»

Майк Меньян Фото: globallookpress.com
Новое соглашение французского голкипера с итальянским клубом будет рассчитано до июня 2029 года, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.
Источник также отмечает, что Меньян будет зарабатывать пять миллионов евро за сезон.
Действующий контракт 29-летнего вратаря с «россонери» рассчитан до лета 2026 года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Меньяна в 38 миллионов евро.
«Милан» купил Меньяна летом 2021 года у французского «Лилля» за 16 миллионов евро.