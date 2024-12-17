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    Меньян продлит контракт с «Миланом»

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    Вратарь Майк Меньян в ближайшее время продлит контракт с «Миланом».

    Майк Меньян
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    Майк Меньян

    Новое соглашение французского голкипера с итальянским клубом будет рассчитано до июня 2029 года, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

    Источник также отмечает, что Меньян будет зарабатывать пять миллионов евро за сезон.

    Действующий контракт 29-летнего вратаря с «россонери» рассчитан до лета 2026 года.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Меньяна в 38 миллионов евро.

    «Милан» купил Меньяна летом 2021 года у французского «Лилля» за 16 миллионов евро.

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