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    Булыкин — о трансфере Николсона в «Локомотив»: Зачем брать футболиста на скамейку?

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    Известный в прошлом нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказал свое мнение по поводу возможного трансфера Шамара Николсона из «Спартака» в стан железнодорожников.

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    «Нужен ли он сейчас "Локомотиву"? Ну, если бесплатно, то для конкуренции всегда хорошо, для здоровой, а если там за какие-то деньги, то надо смотреть, всё взвешивать, потому что и так у нас есть хорошие нападающие. Если он будет сидеть на скамейке, то, конечно, не нужен.

    Нужно ли здесь учитывать тот факт, что он не может заиграть на хорошем уровне в "Спартаке"? Ну да, нужно брать футболиста, который будет играть и который поможет. А просто так брать футболиста на скамейку, я думаю, не нужно. Тем более, легионера? Ну, у Локомотива сейчас с легионерами вообще другое отношение.

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    • Они только точечно берут, поэтому надо взвесить на все 100, нужен или не нужен, сможет ли показать то, что нужно, и сможет ли оправдать все затраты на него. Потому что в "Локомотиве" покупку ради покупки не делают, здесь обязательно нужно все рассмотреть», — сказал Булыкин изданию «ВсеПроСпорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    За «Спартак» ямайский нападающий выступает с 2022 года. Всего сыграл за команду 43 матча и забил 11 мячей.

    В сезоне 2023/24 выступал в аренде во французском «Клермоне». В текущем сезоне он сыграл за красно-белых 9 матчей в РПЛ и забил в них 3 мяча. Недавно появились слухи о его скором уходе из «Спартака».

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