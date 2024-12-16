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    Зеедорф: «Милану» понадобится время, чтобы понять идеи Фонсеки

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Экс-наставник «Милана» Кларенс Зеедорф высказался про выступления команды под руководством Паулу Фонсеки. Он отметил, что у специалиста очень хорошие идеи.

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «У команды слишком много взлетов и падений, трудно сказать со стороны почему. Они прервали эпоху со Стефано Пиоли и Паоло Мальдини, так много всего изменилось, и это требует времени. Клуб должен набраться терпения и поддержать сделанный ими выбор. Команда показала в некоторых играх, что она может это сделать, им просто нужно быть более последовательными сейчас.

    Мне не нравятся сравнения с прошлым, потому что это совсем другое поколение игроков и тренеров. Я не знаю их достаточно хорошо, чтобы сказать, кто может быть лидером. Могу сказать, что с точки зрения качества некоторым игрокам нужно поддерживать уровень, но мы все знаем, что этого недостаточно. Нужно ещё и отношение.

    Если бы у меня была эта команда, некоторые вещи были бы совершенно другими, поэтому тренер всегда привносит свои идеи. Эта команда знала, чего ожидать от Пиоли, им понадобится время, чтобы понять идеи Фонсеки. И я действительно думаю, что у него очень хорошие идеи», — приводит слова Зеедорфа Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» после 15 матчей набрал 23 очка. Клуб идет 8-м в таблице чемпионата Италии-2024/25.

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