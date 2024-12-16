Рахимов: Сегодня к «Рубину» отношение уже совсем другое

Главный тренервысказался о прогрессе своей команды по сравнению с прошлым сезоном.

«Наша команда стабилизировалась. По большому счету, у нас не было провальных матчей. Даже в проигранных играх мы так или иначе показывали определенный уровень игры.

Мы видим, что есть футболисты, которые выросли. Понимаем, на что способны. А еще мы заметили, что сегодня к "Рубину" отношение уже совсем другое — не как в прошлом году», — приводит слова Рахимова «БИЗНЕС Online».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Рубин» занимает 8-е место в таблице с 26-ю очками в активе.