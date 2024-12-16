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    Рахимов: Сегодня к «Рубину» отношение уже совсем другое

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о прогрессе своей команды по сравнению с прошлым сезоном.

    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
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    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»

    «Наша команда стабилизировалась. По большому счету, у нас не было провальных матчей. Даже в проигранных играх мы так или иначе показывали определенный уровень игры.

    Мы видим, что есть футболисты, которые выросли. Понимаем, на что способны. А еще мы заметили, что сегодня к "Рубину" отношение уже совсем другое — не как в прошлом году», — приводит слова Рахимова «БИЗНЕС Online».

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