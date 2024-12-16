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    Газзаев: Сразу семь команд РПЛ ждет борьба за выживание

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    Известный тренер Валерий Газзаев считает, что в этом сезоне в РПЛ будут бороться за выживание как минимум шесть команд.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Сложно сказать, кто сегодня главный кандидат на вылет. Думаю, что сейчас есть шесть команд, которые борются за медали, и три команды, которые прочно закрепились в середине таблицы: "Ростов", "Рубин" и "Акрон". Все остальные будут бороться за выживание.

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    • Вторая часть чемпионата будет интересной, будет много интригующих игр. Думаю, что семь команд, начиная "Крыльями Советов" и заканчивая идущим на последнем месте "Оренбургом", будут бороться за право остаться в лиге на следующий сезон. Все очень плотно», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

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