Газзаев: Сразу семь команд РПЛ ждет борьба за выживание

Известный тренерсчитает, что в этом сезоне в РПЛ будут бороться за выживание как минимум шесть команд.

«Сложно сказать, кто сегодня главный кандидат на вылет. Думаю, что сейчас есть шесть команд, которые борются за медали, и три команды, которые прочно закрепились в середине таблицы: "Ростов", "Рубин" и "Акрон". Все остальные будут бороться за выживание.

Вторая часть чемпионата будет интересной, будет много интригующих игр. Думаю, что семь команд, начиная "Крыльями Советов" и заканчивая идущим на последнем месте "Оренбургом", будут бороться за право остаться в лиге на следующий сезон. Все очень плотно», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».