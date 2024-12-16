Онана, Осимхен и Салах — в символической сборной Африки 2024 года

Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля» Фото: globallookpress.com
Символическая сборная Африки по версии FIFPro:
- Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»);
- Защитники: Шансель Мбемба (ДР Конго, «Марсель»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хиляль»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);
- Полузащитники: Франк Кессье (Кот-д'Ивуар, «Аль-Ахли»), Софьян Амрабат (Марокко, «Фенербахче»), Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»), Ив Биссума (Кот-д'Ивуар, «Тоттенхэм»);
- Нападающие: Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Галатасарай»), Мохаммед Салах (Египет, «Ливерпуль»).
Ранее стала известна символическая сборная среди всех игроков в 2024-м году.