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    Онана, Осимхен и Салах — в символической сборной Африки 2024 года

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    Стала известна символическая сборная игроков Африки 2024 года по версии FIFPro.

    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»

    Символическая сборная Африки по версии FIFPro:

    • Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»);

    • Защитники: Шансель Мбемба (ДР Конго, «Марсель»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хиляль»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);

    • Полузащитники: Франк Кессье (Кот-д'Ивуар, «Аль-Ахли»), Софьян Амрабат (Марокко, «Фенербахче»), Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»), Ив Биссума (Кот-д'Ивуар, «Тоттенхэм»);

    • Нападающие: Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Галатасарай»), Мохаммед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

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