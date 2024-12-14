«Кальяри» — «Аталанта»: счет матча 0:1, обзор гола

обыграла(1:0) в матче 16-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник гостей Николо Дзаньоло на 66-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Аталанта 0:1 Гол: 0:1 Николо Дзаньоло (66') Кальяри: Ален Шерри, Габриэле Цаппа, Йерри Мина, Себастьяно Луперто, Надир Цортеа (Леонардо Паволетти, 77'), Томмазо Ауджелло (Адам Оберт, 71'), Мишель Адопо, Алессандро Дейола (Джанлука Гаэтано, 71'), Антуан Макумбу (Рэзван Марин, 77'), Зиту Лувумбу (Маттиа Феличи, 53'), Роберто Пикколи Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Маттео Руджери, Рауль Белланова, Зеад Колашинац, Исак Хин (Берат Джимсити, 46'), Одилон Коссуну, Шарль Де Кетеларе (Николо Дзаньоло, 64'), Марко Брешианини (Мартен де Рон, 46'), Марио Пашалич (Лазар Самарджич, 64'), Матео Ретеги (Адемола Лукман, 46') Предупреждения: Себастьяно Луперто (43'), Мартен де Рон (49'), Томмазо Ауджелло (52'), Николо Дзаньоло (66'), Адам Оберт (86'), Лазар Самарджич (90 + 1')

После этого матча «Аталанта» занимает 1-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе, а «Кальяри» — на 15-й позиции с 14-ю баллами.