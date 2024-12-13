ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Манчестер Сити»«Реал» и «ПСЖ» приходят в себя, штопор «Ман Сити» продолжается: Итоги 6-го тура Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Месси: Ямаля ждет прекрасное будущее

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона MLS Интер Майами
    Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался о юном вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Есть отличные игроки, у которых прекрасное будущее. Если мне придется на ком-то остановиться, я назову Ламина из-за того, что он уже сделал в своем возрасте, и из-за будущего, которое ждет его впереди.

    Это зависит от него, а также от многих вещей, потому что футбол таков, но он — настоящее и будущее», — приводит слова Месси Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем сезоне чемпионата Испании Ямаль провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал девять результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вспомнит ли «Валенсия» о победах в Ла Лиге?
  • «Вальядолид» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Продолжится ли победная серия «Эмполи»?
  • «Эмполи» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Оборона «Сент-Этьена» сразу будет ошибаться
  • «Тулуза» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вальядолид — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия 25 — Беларусь
  • Хоккей
  • Завтра в 13:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры