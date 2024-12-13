Месси: Ямаля ждет прекрасное будущее

Аргентинский форвардвысказался о юном вингере

«Есть отличные игроки, у которых прекрасное будущее. Если мне придется на ком-то остановиться, я назову Ламина из-за того, что он уже сделал в своем возрасте, и из-за будущего, которое ждет его впереди.

Это зависит от него, а также от многих вещей, потому что футбол таков, но он — настоящее и будущее», — приводит слова Месси Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем сезоне чемпионата Испании Ямаль провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал девять результативных передач.