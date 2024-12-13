Игнатьев — про Угальде и Батракова: Эти два игрока сегодня на пьедестале российского футбола

Российский тренеротметил игру нападающегои полузащитникав нынешнем сезоне.

«Конечно, Угальде — номер один в этом сезоне РПЛ. А также назвал бы лучшим перспективного и молодого футболиста "Локомотива" Батракова. Эти два игрока сегодня на пьедестале российского футбола.

Батраков заслуженно выиграл звание лучшего молодого игрока России. Тут без вариантов! Когда проводили опрос, я называл его кандидатуру», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Угальде провел за «Спартак» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи. Батраков принял участие в 17-и встречах, отметился 10-ю голами и 6-ю результативными передачами.