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    Мареска: Это было достаточно холодно, но мы пытались приспособиться к такой погоде

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о матче против «Астаны» (3:1).

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Это было достаточно холодно, но мы пытались приспособиться к такой погоде. Футболисты сыграли великолепно. Все было неидеальным, начиная от перелета, долгой дороги и полем. Но я рад такому опыту и рад за своих футболистов!

    Мне понравилась игра наших молодых игроков, Тарик, Сэм и Джош были великолепными, они сыграли хорошо. Очень рад за них. Я доволен всей нашей молодежкой.

    Мы прилетим в Лондон в 6 утра, но постараемся при таком графике с перелетами подготовиться наилучшим образом к игре с Брентфордом», — приводит слова Марески пресс-служба УЕФА.

    После этого матча «Челси» занимает 1-е место в таблице общего этапа Лиги конференций с 15-ю очками в активе. «Астана» — на 24-й позиции с 4 баллами.

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