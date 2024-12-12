Мареска: Это было достаточно холодно, но мы пытались приспособиться к такой погоде

Главный тренервысказался о матче против(3:1).

«Это было достаточно холодно, но мы пытались приспособиться к такой погоде. Футболисты сыграли великолепно. Все было неидеальным, начиная от перелета, долгой дороги и полем. Но я рад такому опыту и рад за своих футболистов!

Мне понравилась игра наших молодых игроков, Тарик, Сэм и Джош были великолепными, они сыграли хорошо. Очень рад за них. Я доволен всей нашей молодежкой.

Мы прилетим в Лондон в 6 утра, но постараемся при таком графике с перелетами подготовиться наилучшим образом к игре с Брентфордом», — приводит слова Марески пресс-служба УЕФА.

После этого матча «Челси» занимает 1-е место в таблице общего этапа Лиги конференций с 15-ю очками в активе. «Астана» — на 24-й позиции с 4 баллами.