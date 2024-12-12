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    Илкай Гюндоган«Ювентус» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    • «Атлетико» уверенно обыграл «Слован» в ЛЧ
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    Гризманн: Я бы не смог играть так без моих партнеров по команде

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    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отреагировал на победу в матче со «Слованом» (3:1) в Лиге чемпионов.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Я бы не смог играть так без моих партнёров по команде. Я очень доволен работой каждого и хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на стадион сегодня вечером, было очень холодно, но они были с нами.

    Во втором тайме мы сбавили, было много потерь, всегда есть что улучшить, но мы на правильном пути», — цитирует Гризманна Movistar Plus.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У испанцев теперь 12 очков и пока 10-е место в таблице. «Слован» продолжает идти на 32-м месте с 0 очков.

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