Гризманн: Я бы не смог играть так без моих партнеров по команде

Нападающийотреагировал на победу в матче со(3:1) в Лиге чемпионов.

«Я бы не смог играть так без моих партнёров по команде. Я очень доволен работой каждого и хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на стадион сегодня вечером, было очень холодно, но они были с нами.

Во втором тайме мы сбавили, было много потерь, всегда есть что улучшить, но мы на правильном пути», — цитирует Гризманна Movistar Plus.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У испанцев теперь 12 очков и пока 10-е место в таблице. «Слован» продолжает идти на 32-м месте с 0 очков.