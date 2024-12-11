Тренер «Зенита»: Проблема Соболева была в том, что он долго не тренировался с командой

Помощник главного тренера санкт-петербургскоговысказался о неудачахв команде.

«У Саши как раз проблема была в том, что он был долго без, скажем так, тренировок вместе с командой, и заниматься индивидуально — это совсем другая история. Тем более что обычно ребята говорят, что наши тренировки отличаются чуть-чуть, мы стараемся заниматься очень интенсивно и достаточно хорошо проводить сборы, чтобы они были в тонусе. А у Саши, к сожалению, этого сбора не было.

Опять же, здесь тоже можно говорить по тактическим моментам: у нас есть требования, где должен находиться, какие принципы игры. Дай бог, что всё получится, сейчас зимние сборы.

Понятно, что есть какое-то давление от наших болельщиков, но для Саши, мне показалось, оно даёт больше эмоций, больше желания. И он немножко переборщил вот с этими эмоциям, нужно быть более спокойным. Иногда много ситуаций, где он хочет слишком показать, что он хороший футболист. Надо начинать с простого, а потом уже добавлять. Потому что у Саши есть отличные качества, он очень здорово борется за верховые мячи, он хорош достаточно технически, вы сами видели, что у него много голевых передач. Поэтому ему надо как раз меньше эмоций и больше спокойствия, чтобы у него всё получилось, — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале "Зенита", — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале "Зенита".

Напомним, что Соболев так и не смог отметиться результативными действиями за "Зенит" в РПЛ.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге "Зенит" занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.