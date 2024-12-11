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    Тренер «Зенита»: Проблема Соболева была в том, что он долго не тренировался с командой

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    Помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о неудачах Александра Соболева в команде.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «У Саши как раз проблема была в том, что он был долго без, скажем так, тренировок вместе с командой, и заниматься индивидуально — это совсем другая история. Тем более что обычно ребята говорят, что наши тренировки отличаются чуть-чуть, мы стараемся заниматься очень интенсивно и достаточно хорошо проводить сборы, чтобы они были в тонусе. А у Саши, к сожалению, этого сбора не было.

    Опять же, здесь тоже можно говорить по тактическим моментам: у нас есть требования, где должен находиться, какие принципы игры. Дай бог, что всё получится, сейчас зимние сборы.

    Понятно, что есть какое-то давление от наших болельщиков, но для Саши, мне показалось, оно даёт больше эмоций, больше желания. И он немножко переборщил вот с этими эмоциям, нужно быть более спокойным. Иногда много ситуаций, где он хочет слишком показать, что он хороший футболист. Надо начинать с простого, а потом уже добавлять. Потому что у Саши есть отличные качества, он очень здорово борется за верховые мячи, он хорош достаточно технически, вы сами видели, что у него много голевых передач. Поэтому ему надо как раз меньше эмоций и больше спокойствия, чтобы у него всё получилось, — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале "Зенита", — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале "Зенита".

    Напомним, что Соболев так и не смог отметиться результативными действиями за "Зенит" в РПЛ.

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