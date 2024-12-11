«Брест» минимально победил ПСВ в Лиге чемпионов

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Жюльен ле Кардинал на 43-й минуте.
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Брест — ПСВ 1:0
Гол: 1:0 Жюльен Ле Кардинал (43') Предупреждения: Маттео Дамс (41'), Жюльен Ле Кардинал (45 + 2'), Ромен дель Кастильо (58'), Малик Тилльман (64'), Брендан Шардонне (84'), Джой Веерман (86')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Брест» смог набрать 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. У ПСВ осталось 8 баллов и 21-я строчка.