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    Киллиан Мбаппе и Федерико Вальверде«Аталанта» — «Реал» 2:3. Онлайн
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    «Брест» минимально победил ПСВ в Лиге чемпионов

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    В матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов «Брест» в родных стенах победил ПСВ со счетом 1:0.

    «Брест»
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    «Брест»

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Жюльен ле Кардинал на 43-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Брест — ПСВ 1:0
    Гол: 1:0 Жюльен Ле Кардинал (43') Предупреждения: Маттео Дамс (41'), Жюльен Ле Кардинал (45 + 2'), Ромен дель Кастильо (58'), Малик Тилльман (64'), Брендан Шардонне (84'), Джой Веерман (86')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Брест» смог набрать 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. У ПСВ осталось 8 баллов и 21-я строчка.

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