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    Колыванов высказался о возможном переходе Садулаева из «Ахмата» в «Зенит»

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    Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаев в «Зенит».

    Лечи Садулаев — полузащитник «Ахмата»
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    Лечи Садулаев — полузащитник «Ахмата»

    «В "Зените" супербольшая конкуренция — нужно постоянно быть в форме. В таких больших клубах нужно выделяться и становиться лидером. Когда ты переходишь из средней команды в большую, нужны железные сами знаете что. Потому что каждый твой промах и неважная игра ставят под сомнение твоё место в основе.

    Переходя в такой клуб, ты имеешь шанс что-то выиграть, ведь "Зенит" борется за всё. Поэтому новичкам нужно доказать в первую очередь себе и всем вокруг, что ты можешь играть в таком клубе.

    Садулаев — прекрасный футболист с хорошими данными. Он отлично играет впереди, создаёт моменты и ладит с партнёрами. Как говорили раньше, главное — не ссать!» — сказал Колыванов Чемпионату.

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