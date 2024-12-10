Колыванов высказался о возможном переходе Садулаева из «Ахмата» в «Зенит»

Российский тренерподелился мнением о возможном трансфере полузащитника

«В "Зените" супербольшая конкуренция — нужно постоянно быть в форме. В таких больших клубах нужно выделяться и становиться лидером. Когда ты переходишь из средней команды в большую, нужны железные сами знаете что. Потому что каждый твой промах и неважная игра ставят под сомнение твоё место в основе.

Переходя в такой клуб, ты имеешь шанс что-то выиграть, ведь "Зенит" борется за всё. Поэтому новичкам нужно доказать в первую очередь себе и всем вокруг, что ты можешь играть в таком клубе.

Садулаев — прекрасный футболист с хорошими данными. Он отлично играет впереди, создаёт моменты и ладит с партнёрами. Как говорили раньше, главное — не ссать!» — сказал Колыванов Чемпионату.

Ранее в «Зените» опровергли интерес к полузащитнику «Ахмата» Лечи Садулаеву. В нынешнем сезоне полузащитник провел за грозненцев 17 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 3 гола и сделал голевую передачу.