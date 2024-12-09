Семин: «Спартак» показывает хороший уровень игры

Экс-наставник «Локомотива»подвел итоги первой части сезона РПЛ. Специалист отметил, что чемпионат проходит интересно.

«Самое главное, что чемпионат проходит интересно. Большое количество людей приходит на матчи. На сегодняшний момент в лиге нет явного лидера и есть шесть команд, которые будут до последнего претендовать на титул. И это хорошо. Из шести этих команд, на мой взгляд, более предпочтителен "Спартак", который показывает хороший уровень игры, мотивацию и интерес к игре.

Что будет после большого отпуска, сложно сказать. К тому же мы знаем, что этот период хорошо использует Семак, который хорошо знает, как вести подготовку. И по всей видимости, перестроения будут в "Зените", — сказал Семин "СЭ".

Календарь и таблица РПЛ

По итогам первой части чемпионата России-2024/25 у "Краснодара" и "Зенита" по 39 набранных очков. "Спартак" (37) находится на 3-й позиции.