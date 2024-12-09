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    НеймарТрансферный дайджест. 2-9 декабря
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    Стали известны трансферные цели «Пари НН» зимой

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    В зимний трансферный период «Пари НН» хочет усилить позиции крайнего защитника и нападающего.

    Виктор Гончаренко сейчас тренирует нижегородцев
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    Виктор Гончаренко сейчас тренирует нижегородцев

    «Наметки по приобретениям, конечно же, есть. Даже не наметки, а предварительные договоренности. Мы их достигли уже и в летнее трансферное окно, а когда откроется зимнее окно, начнем проактивную часть переговоров.

    Фамилии назвать не смогу, это неправильно. Все же мы пока не ударили окончательно по рукам и не поставили подписи в контрактах. До этого момента информация сохраняет секретный статус. Что касается позиций, то тут не секрет. Все видят, какие позиции у нас проседают: нападающий, латераль и несколько других. В этих направлениях активном работаем», — сказал директор клуба Давид Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров нижегородцы идут на 12-й позиции с 16 очками.

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