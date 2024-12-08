В «Динамо» высказались о будущем Бителло

Генеральный директор московскоговысказался о будущем в команде полузащитника

«Мы знаем, что Бителло — игрок нашего клуба. У него контракт до 2028 года. Нюансы, которые вы читали, до нас не доводились. Мы находимся в спокойной ситуации, но пообщаемся с его представителями.

Появилась информация, что агент Бителло вышел на клуб, чтобы улучшить условия игрока? Такие разговоры были», — цитирует Гафина «Чемпионат».

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Transfermarkt оценивает стоимость Бителло в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Динамо» 20 матчей, забил один гол и сделал девять результативных передач.