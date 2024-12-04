ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола и Жозе МоуриньюЖест отчаяния. Гвардиола постепенно превращается в Моуринью
  • 00:51
    • «Милан» поиздевался над «Сассуоло» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
  • 00:42
    • «Байер» выбил «Баварию» из Кубка Германии, «Вердер» вырвал победу у «Дармштадта»
  • 22:53
    • Дубль Рафиньи помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»
  • 21:21
    • «Ак Барс» победил «Динамо» М в результативном матче
    Все новости спорта

    Флик: Я счастлив. Дерьмовый ноябрь закончился

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Мальорка
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Мальорки» (5:1).

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «Я счастлив. Дерьмовый ноябрь закончился, начался декабрь. Я очень рад, в первом тайме у нас было много моментов. Но мы не забивали.

    Торрес? Левандовский нуждался в отдыхе, мы должны были позаботиться о нем. Кроме того, Ферран провел очень хорошую игру и забил первый гол, это очень важно для него. Когда бы он нам ни понадобился, он всегда готов. Сегодня не было необходимости выпускать Левандовского.

    Ямаль? Сегодня он был очень важен, он всегда приносит пользу команде. Я думаю, что он мог забить 1 или 2 гола сегодня, он сыграл очень хорошо, но не только он», — приводит слова Флика As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой победы в активе «Барселоны» стало 37 очков и первое место. В активе «Мальорки» теперь 24 балла и шестая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рубен Аморим продлит серию без поражений с «МЮ»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Реал» привезет три очка из Бильбао?
  • «Атлетик» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Ливерпуль» уже не остановить
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паркс — Корпач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Алькарас — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаненсе — Форталеза
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры