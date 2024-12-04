Флик: Я счастлив. Дерьмовый ноябрь закончился

Главный тренервысказался о матче против(5:1).

«Я счастлив. Дерьмовый ноябрь закончился, начался декабрь. Я очень рад, в первом тайме у нас было много моментов. Но мы не забивали.

Торрес? Левандовский нуждался в отдыхе, мы должны были позаботиться о нем. Кроме того, Ферран провел очень хорошую игру и забил первый гол, это очень важно для него. Когда бы он нам ни понадобился, он всегда готов. Сегодня не было необходимости выпускать Левандовского.

Ямаль? Сегодня он был очень важен, он всегда приносит пользу команде. Я думаю, что он мог забить 1 или 2 гола сегодня, он сыграл очень хорошо, но не только он», — приводит слова Флика As.

Календарь и таблица испанской Примеры

После этой победы в активе «Барселоны» стало 37 очков и первое место. В активе «Мальорки» теперь 24 балла и шестая строчка.