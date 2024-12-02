«Марсель» вырвал три очка в игре с «Монако» в Лиге 1

Мэйсон Гринвуд Фото: globallookpress.com
На 41-й минуте монегасков вывел вперед Александр Головин, появившийся в стартовом составе.
«Марсель» смог сравнять счет на 53-й минуте после точного удара Луиса Энрике.
Победу хозяевам на 89-й минуте с пенальти принес Мэйсон Гринвуд.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Монако 2:1
Голы: 0:1 Александр Головин (41'), 1:1 Луис Энрике (53'), 2:1 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (89') Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Улиссес Гарсия (Кентен Мерлен, 60'), Жоффрей Кондогбиа, Валентин Ронжье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Адриен Рабьо, Мэйсон Гринвуд (Билал Надир, 90'), Ниль Мопе (Элье Ваи, 74'), Луис Энрике, Amir Murillo Монако: Радослав Маецки, Кристиан Мависса, Мохаммед Салису, Уилфрид Синго, Вандерсон, Александр Головин (Кассум Уаттара, 75'), Элисс Бен-Сегир (Такуми Минамино, 68'), Магнес Аклиуше, Сунгуту Магасса (Джордж Иленихена, 90'), Денис Закария, Фоларин Балогун (Брил Эмболо, 68') Предупреждение: Вандерсон (90 + 3')
Оба клуба теперь делят 2-3 места с 26 очками.