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    «Марсель» вырвал три очка в игре с «Монако» в Лиге 1

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Марсель Монако
    В центральном матче 13-го тура французской Лиги 1 «Марсель» смог вырвать победу у «Монако» — 2:1.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    На 41-й минуте монегасков вывел вперед Александр Головин, появившийся в стартовом составе.

    «Марсель» смог сравнять счет на 53-й минуте после точного удара Луиса Энрике.

    Победу хозяевам на 89-й минуте с пенальти принес Мэйсон Гринвуд.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Монако 2:1
    Голы: 0:1 Александр Головин (41'), 1:1 Луис Энрике (53'), 2:1 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (89') Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Улиссес Гарсия (Кентен Мерлен, 60'), Жоффрей Кондогбиа, Валентин Ронжье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Адриен Рабьо, Мэйсон Гринвуд (Билал Надир, 90'), Ниль Мопе (Элье Ваи, 74'), Луис Энрике, Amir Murillo Монако: Радослав Маецки, Кристиан Мависса, Мохаммед Салису, Уилфрид Синго, Вандерсон, Александр Головин (Кассум Уаттара, 75'), Элисс Бен-Сегир (Такуми Минамино, 68'), Магнес Аклиуше, Сунгуту Магасса (Джордж Иленихена, 90'), Денис Закария, Фоларин Балогун (Брил Эмболо, 68') Предупреждение: Вандерсон (90 + 3')

    Оба клуба теперь делят 2-3 места с 26 очками.

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