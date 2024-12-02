Лига 1. ПСЖ выступает и не оглядывается на конкурентов

ПСЖ потерял очки в минувшем туре Лиги 1, но несмотря на осечку парижане себя чувствуют уверенно на первом месте французского чемпионата. «Марсель» и «Монако» отстают от лидера на 7 пунктов.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 13 тура на одну строчку вверх поднялся «Марсель», который обошёл в турнирной таблице «Монако» и расположился на второй строчке. Поменялись местами «Лион» и «Ницца», которые занимают в Лиге 1 5 и 6 строчки.

Улучшил положение в чемпионате «Реймс», который занимает 9 место. От этого взлета пострадали «Тулуза» и «Брест», расположившись на 10 и 11 местах соответственно.

Календарь и таблица Лиги 1

Со знаком плюс минувший игровой день прошёл для «Страсбурга» (с 13 на 12), «Анже» (с 16 на 14).

Выступление чемпиона и конкурентов

Действующий чемпион Франции «ПСЖ» в этом сезоне выступает пока без поражений. В Лиге 1 парижане провели 13 матчей, одержалв 10 побед и сыграв три встречи вничью.

В рамках 13 тура «Пари Сен-Жермен» упустил победу в матче против «Нанта» (1:1). В составе лидера французского первенства голом отметился Ашраф Хакими.

После матча ПСЖ набрал 33 очка, сохранив первое место в чемпионате.

Топ-5

Следом в турнирной таблице расположились «Марсель» и «Монако», которые набрали по 26 очков.

По дополнительным показателям выше в чемпионате расположился «Марсель». «Олимпийцы» в 13 туре чемпионата одержали победу над основным конкурентом — «Монако» (2:1).

Хотя первыми в матче забили именно футболисты «Монако», счёт на 41-й минуте открыл Александр Головин.

«Марсель» перевернул ход игры лишь после перерыва: на 53-й минуте Луис Энрике восстановил равновесие на табло, а на 89-й победный гол Мейсон Гринвуд, который реализовал пенальти.

«Марсель» — «Осер» globallookpress.com

На четвёртой строчке чемпионата расположился «Лилль», у которого набрано 23 очка. «Доги» сыграли в результативную ничью с «Монпелье» (2:2).

В топ-5 французской Лиги входит «Лион», который аккумулировал 22 очка. «Олимпийцы» в домашней игре переиграли «Ниццу» (4:1).

Тур № 14

Лидер Лиги 1 ПСЖ в следующем туре сыграет против «Осера», игра запланирована на пятницу, 6 декабря.

Ещё один участник чемпионской гонки «Монако» сыграет в субботу, 7 декабря, это будет игра против «Тулузы».

Завершит программу игрового дня поединок между «Марселем» и «Сент-Этьеном», встреча состоится в воскресенье, 8 декабря.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Матчи 14 тура чемпионата Франции пройдут с 6 по 8 декабря.