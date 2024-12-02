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    Лига 1. ПСЖ выступает и не оглядывается на конкурентов

    Итоги 13-го тура чемпионата Франции по футболу

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    «Бавария» — ПСЖ
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    «Бавария» — ПСЖ
    ПСЖ потерял очки в минувшем туре Лиги 1, но несмотря на осечку парижане себя чувствуют уверенно на первом месте французского чемпионата. «Марсель» и «Монако» отстают от лидера на 7 пунктов.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 13 тура на одну строчку вверх поднялся «Марсель», который обошёл в турнирной таблице «Монако» и расположился на второй строчке. Поменялись местами «Лион» и «Ницца», которые занимают в Лиге 1 5 и 6 строчки.

    Улучшил положение в чемпионате «Реймс», который занимает 9 место. От этого взлета пострадали «Тулуза» и «Брест», расположившись на 10 и 11 местах соответственно.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Со знаком плюс минувший игровой день прошёл для «Страсбурга» (с 13 на 12), «Анже» (с 16 на 14).

    Выступление чемпиона и конкурентов

    Действующий чемпион Франции «ПСЖ» в этом сезоне выступает пока без поражений. В Лиге 1 парижане провели 13 матчей, одержалв 10 побед и сыграв три встречи вничью.

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    • В рамках 13 тура «Пари Сен-Жермен» упустил победу в матче против «Нанта» (1:1). В составе лидера французского первенства голом отметился Ашраф Хакими.

    После матча ПСЖ набрал 33 очка, сохранив первое место в чемпионате.

    Топ-5

    Следом в турнирной таблице расположились «Марсель» и «Монако», которые набрали по 26 очков.

    По дополнительным показателям выше в чемпионате расположился «Марсель». «Олимпийцы» в 13 туре чемпионата одержали победу над основным конкурентом — «Монако» (2:1).

    Хотя первыми в матче забили именно футболисты «Монако», счёт на 41-й минуте открыл Александр Головин.

    «Марсель» перевернул ход игры лишь после перерыва: на 53-й минуте Луис Энрике восстановил равновесие на табло, а на 89-й победный гол Мейсон Гринвуд, который реализовал пенальти.

    «Марсель» — «Осер»
    globallookpress.com

    На четвёртой строчке чемпионата расположился «Лилль», у которого набрано 23 очка. «Доги» сыграли в результативную ничью с «Монпелье» (2:2).

    В топ-5 французской Лиги входит «Лион», который аккумулировал 22 очка. «Олимпийцы» в домашней игре переиграли «Ниццу» (4:1).

    Тур № 14

    Лидер Лиги 1 ПСЖ в следующем туре сыграет против «Осера», игра запланирована на пятницу, 6 декабря.

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    Ещё один участник чемпионской гонки «Монако» сыграет в субботу, 7 декабря, это будет игра против «Тулузы».

    Завершит программу игрового дня поединок между «Марселем» и «Сент-Этьеном», встреча состоится в воскресенье, 8 декабря.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Матчи 14 тура чемпионата Франции пройдут с 6 по 8 декабря.

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