Лига 1. ПСЖ выступает и не оглядывается на конкурентов

Изменения в турнирной таблице
По итогам матчей 13 тура на одну строчку вверх поднялся «Марсель», который обошёл в турнирной таблице «Монако» и расположился на второй строчке. Поменялись местами «Лион» и «Ницца», которые занимают в Лиге 1 5 и 6 строчки.
Улучшил положение в чемпионате «Реймс», который занимает 9 место. От этого взлета пострадали «Тулуза» и «Брест», расположившись на 10 и 11 местах соответственно.
Со знаком плюс минувший игровой день прошёл для «Страсбурга» (с 13 на 12), «Анже» (с 16 на 14).
Выступление чемпиона и конкурентов
Действующий чемпион Франции «ПСЖ» в этом сезоне выступает пока без поражений. В Лиге 1 парижане провели 13 матчей, одержалв 10 побед и сыграв три встречи вничью.
В рамках 13 тура «Пари Сен-Жермен» упустил победу в матче против «Нанта» (1:1). В составе лидера французского первенства голом отметился Ашраф Хакими.
После матча ПСЖ набрал 33 очка, сохранив первое место в чемпионате.
Топ-5
Следом в турнирной таблице расположились «Марсель» и «Монако», которые набрали по 26 очков.
По дополнительным показателям выше в чемпионате расположился «Марсель». «Олимпийцы» в 13 туре чемпионата одержали победу над основным конкурентом — «Монако» (2:1).
Хотя первыми в матче забили именно футболисты «Монако», счёт на 41-й минуте открыл Александр Головин.
«Марсель» перевернул ход игры лишь после перерыва: на 53-й минуте Луис Энрике восстановил равновесие на табло, а на 89-й победный гол Мейсон Гринвуд, который реализовал пенальти.
На четвёртой строчке чемпионата расположился «Лилль», у которого набрано 23 очка. «Доги» сыграли в результативную ничью с «Монпелье» (2:2).
В топ-5 французской Лиги входит «Лион», который аккумулировал 22 очка. «Олимпийцы» в домашней игре переиграли «Ниццу» (4:1).
Тур № 14
Лидер Лиги 1 ПСЖ в следующем туре сыграет против «Осера», игра запланирована на пятницу, 6 декабря.
Ещё один участник чемпионской гонки «Монако» сыграет в субботу, 7 декабря, это будет игра против «Тулузы».
Завершит программу игрового дня поединок между «Марселем» и «Сент-Этьеном», встреча состоится в воскресенье, 8 декабря.
Матчи 14 тура чемпионата Франции пройдут с 6 по 8 декабря.