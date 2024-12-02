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    Глушенков: «Крылья Советов» вышли биться и выиграли

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    Футболист «Зенита» Максим Глушенков проанализировал результат матча с «Крыльями Советов» в 17-м туре РПЛ. Сине-бело-голубые уступили со счетом 2:3.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Понятное дело, что мы в следующем матче и сами отреагируем на произошедшее. Сделаем выводы.

    Чего "Зениту" не хватило в концовке? Наверное, чуть‑чуть не хватило длинных передач в штрафную. У нас же не просто так были высокие игроки впереди.

    У "Крыльев Советов" непростое время. Они вышли биться и выиграли. Молодцы, что тут еще скажешь», — сказал Глушенков «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» набрал 39 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб 7 декабря сразится с «Акроном».

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