Глушенков: «Крылья Советов» вышли биться и выиграли

Футболист «Зенита»проанализировал результат матча с «Крыльями Советов» в 17-м туре РПЛ. Сине-бело-голубые уступили со счетом 2:3.

«Понятное дело, что мы в следующем матче и сами отреагируем на произошедшее. Сделаем выводы.

Чего "Зениту" не хватило в концовке? Наверное, чуть‑чуть не хватило длинных передач в штрафную. У нас же не просто так были высокие игроки впереди.

У "Крыльев Советов" непростое время. Они вышли биться и выиграли. Молодцы, что тут еще скажешь», — сказал Глушенков «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 39 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб 7 декабря сразится с «Акроном».