Семак: Пропустили легкие мячи

Главный тренер петербургскоговысказался по поводу поражения от(2:3).

«Это футбол. Создавали хорошие моменты, могли забить еще, но, к сожалению, пропустили легкие мячи. Даже из такой сложной ситуации могли выйти с честью и достоинством, свести матч вничью и даже победить, но нужно больше забивать и не пропускать столько. После трех (пропущенных мячей) вернуться в игру непросто, но ребята — молодцы, они это сделали. В футболе такие матчи, к сожалению, бывают.

Были потери, удары из‑за штрафной, длинные передачи, там не разобрались, там не вовремя встретили, там передача одному игроку, другой влетел… Стечение обстоятельств. Конечно, обидно для нас, но один‑два матча в сезоне подобные бывают. Не наш день.

"Крылья" играли низко, на острие был один Кассьерра, который любит оттягиваться. Нам нужен был еще один игрок, который бы замыкал передачу и хорошо боролся вверху, поэтому выпустили Лусиано Конечно, когда команда играет большим количеством футболистов в обороне, стоит в штрафной практически, нужно обыгрывать один в один, но реализация была недостаточной, чтобы победить.

На флангах не хватало остроты. Педро и Артур мало снабжали передачами. Могли и должны были сыграть лучше и активнее», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» пока остался на первом месте с 39 очками. «КС» идут десятыми с 18 очками.