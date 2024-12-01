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    Семак: Пропустили легкие мячи

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    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу поражения от «Крыльев Советов» (2:3).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Это футбол. Создавали хорошие моменты, могли забить еще, но, к сожалению, пропустили легкие мячи. Даже из такой сложной ситуации могли выйти с честью и достоинством, свести матч вничью и даже победить, но нужно больше забивать и не пропускать столько. После трех (пропущенных мячей) вернуться в игру непросто, но ребята — молодцы, они это сделали. В футболе такие матчи, к сожалению, бывают.

    Были потери, удары из‑за штрафной, длинные передачи, там не разобрались, там не вовремя встретили, там передача одному игроку, другой влетел… Стечение обстоятельств. Конечно, обидно для нас, но один‑два матча в сезоне подобные бывают. Не наш день.

    "Крылья" играли низко, на острие был один Кассьерра, который любит оттягиваться. Нам нужен был еще один игрок, который бы замыкал передачу и хорошо боролся вверху, поэтому выпустили Лусиано Конечно, когда команда играет большим количеством футболистов в обороне, стоит в штрафной практически, нужно обыгрывать один в один, но реализация была недостаточной, чтобы победить.

    На флангах не хватало остроты. Педро и Артур мало снабжали передачами. Могли и должны были сыграть лучше и активнее», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    «Зенит» пока остался на первом месте с 39 очками. «КС» идут десятыми с 18 очками.

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