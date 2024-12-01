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    «Реал» легко справился с «Хетафе»

    «Реал» — «Хетафе»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 15-го тура испанской Примеры «Реал» в родных стенах переиграл «Хетафе» со счетом 2:0.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Оба мяча были забиты в первой половине встречи. Точными ударами смогли отметиться Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Хетафе 2:0
    Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (пенальти) (30'), 2:0 Килиан Мбаппе (38') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Даниель Себальос, Джуд Беллингхэм (Арда Гюлер, 46'), Браим Диас, Лукас Васкес, Родриго (Лука Модрич, 67'), Килиан Мбаппе, Raul Asencio Хетафе: Давид Сория, Альваро Родригес (Петер Гонсалес, 89'), Аллан Ньом (Christantus Uche, 46'), Диего Рико, Хуан Беррокаль (Yellu Santiago, 78'), Омар Альдерете, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Мауро Арамбарри (Coba Gomes Da Costa, 46'), Луис Милья, Карлес Перес (Алекс Солас, 66') Предупреждения: Аллан Ньом (11'), Даниель Себальос (45 + 2'), Луис Милья (47'), Альваро Родригес (59'), Антонио Рюдигер (73'), Хуан Беррокаль (73'), Диего Рико (75'), Yellu Santiago (90')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, «Реал» смог набрать 33 очка и закрепился на второй строчке в турнирной таблице, отставая от первой «Барселоны» лишь на один балл. У «Хетафе» осталось 13 баллов и 17-я строчка.

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