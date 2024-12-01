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    «Динамо» Махачкала — «Факел»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 17-го тура чемпионата России по футболу махачкалинское «Динамо» примет «Факел». Встреча состоится 1 декабря 19:00 по мск.

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    «Динамо» на кураже после выхода в 1/8 финала Пути регионов. Хозяева выбили из турнира «Сочи». В РПЛ команда сыграла нулевую с «Пари НН», после чего набрала 16 очков, с которыми она занимает 11-е место.

    «Факел» не выигрывает в РПЛ 4 тура, в трех из которых он сыграл вничью. В последнем поединке клуб набрал одно очко благодаря мировой с московским «Динамо» (1:1). В таблице воронежцы идут в зоне стыков — на 14-м месте с 13 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Посмотрим, с какими коэффициентами букмекеры принимают ставки на основные исходы поединка.

    • Котировки на победу «Динамо» и «Факела» составляют 2.29 и 3.85 соответственно. За 2.85 можно взять исход с ничьей.

    • В своем прогнозе эксперты LiveSport.Ru дали два варианта для ставок с коэффициентами 1.75 и 3.00.

    • Согласно прогнозу от искусственного интеллекта, победит «Факел» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Факел» на LiveCup.Run, ищите результаты других поединков турнира, изучайте статистику и коэффициенты для ставок.

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