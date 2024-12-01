В матче 17-го тура чемпионата России по футболу махачкалинскоепримет. Встреча состоится 1 декабря 19:00 по мск.

«Динамо» на кураже после выхода в 1/8 финала Пути регионов. Хозяева выбили из турнира «Сочи». В РПЛ команда сыграла нулевую с «Пари НН», после чего набрала 16 очков, с которыми она занимает 11-е место.

«Факел» не выигрывает в РПЛ 4 тура, в трех из которых он сыграл вничью. В последнем поединке клуб набрал одно очко благодаря мировой с московским «Динамо» (1:1). В таблице воронежцы идут в зоне стыков — на 14-м месте с 13 очками.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Посмотрим, с какими коэффициентами букмекеры принимают ставки на основные исходы поединка.

Котировки на победу «Динамо» и «Факела» составляют 2.29 и 3.85 соответственно. За 2.85 можно взять исход с ничьей.

и соответственно. За можно взять исход с ничьей. В своем прогнозе эксперты LiveSport.Ru дали два варианта для ставок с коэффициентами 1.75 и 3.00 .

дали два варианта для ставок с коэффициентами и . Согласно прогнозу от искусственного интеллекта, победит «Факел» со счетом 1:0.

Трансляция матча

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