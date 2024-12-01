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    «Динамо» Махачкала — «Факел». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат России 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Факел»
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    Гамид Агаларов
    1 декабря в 17-м туре чемпионата по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Факел». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Декабря 2024 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 19:00 Факел

    Факел

  • Воронеж
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    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: сейчас «Динамо» Махачкала идет на 11-м месте в таблице РПЛ с 16 очками.

    Последние матчи: в 16-м туре команда Хасанби Биджиева сыграла в гостях вничью (0:0) с «Пари НН». Соперник играл в этом матче лучше, создал немало хороших моментов, но на последнем рубеже в очередной раз очень уверенно отыграл голкипер Давид Волк. Сами же бело-голубые очень редко угрожали воротам «Пари НН».

    Динамо Мх — Факел: коэффициенты букмекеров

    Также была победа в серии пенальти в Кубке России над «Сочи» и в РПЛ над «Оренбургом» (2:1).

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    • Не сыграют: серьезные травмы у защитников Табидзе и Сандрачука.

    Состояние команды: в последних матчах «Динамо» Махачкала постепенно приходит в себя и преодолевает спад, в который угодило в начале осени. Игра команды стала намного увереннее, в атаке снова пошли моменты, а сзади, несмотря на потери Табидзе и Сандрачука, все также надежно.

    «Факел»

    Турнирное положение: после 16 туров «Факел» располагается в зоне стыков в таблице РПЛ с 13 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 16-м туре «Факел» от поражения в матче с «Динамо» (1:1) в самом конце встречи после гола Николая Гиоргобиани головой после навеса молодого Ивлева с фланга. Он был забит на 90+9-й минуте, когда уже судья поглядывал на секундомер. «Динамо» могло заранее все для себя решить, но запороло несколько отличных моментов, а в итоге прилетела ответка от воронежцев.

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    До этого было поражение от «Локомотива» в гостях (1:2) и ничья дома с «Химками» (1:1).

    Не сыграют: перебор карточек у защитника Дзиоева.

    Состояние команды: при Дмитрии Пятибратове «Факел» медленно, но верно поднимается с глубин турнирной таблицы. Когда, он только возглавил воронежцев, клуб находился на последнем месте. Сейчас же «Факел» вполне боеспособен и огрызается с любым фаворитом, абсолютно его не боясь.

    Статистика для ставок

    • Матч первого круга завершился вничью со счетом 1:1

    • В 10 последних матчах РПЛ у «Динамо» Мх такие показатели: 2+5=3-

    • В 10 последних играх РПЛ у «Факела» следующие показатели: 1+6=3-

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Мх дают 2,25, а на «Факел» - 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

    Тотал меньше 1,5 идет за 2,30, а тотал больше 1,5 можно взять за 1,67.

    Прогноз: игра ожидается очень упорной, ее можно смело назвать за «6 очков». За «Динамо» Мх будет играть фактор своего поля, за «Факела» чуть лучшая форма в последнее время. Вряд ли тут стоит закладываться на много голов, также не стоит ждать поражения хозяев.

    Ставка: «Динамо» Мх не проиграет плюс тотал меньше 2,5
    (1Х+ТМ 2,5) за 1,75.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, сейчас это равные по классу команды и они очень любят играть вничью.

    Ставка: ничья за 3,0.

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    «Динамо» Махачкала — «Факел»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Игра получится не самой привлекательной
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