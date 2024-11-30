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    «Милан» — «Эмполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 14-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Милан» примет «Эмполи», состоится 30 ноября на «Сан-Сиро» в 20:00 мск.

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    «Милан» не проигрывает с учетом всех турниров на протяжении 5 матчей — 3 победы и 2 ничьи. На неделе команда Паулу Фонсеки обыграла в Лиге чемпионов «Слован» со счетом 3:2. Что касается Серии А, то здесь «россонери» провели 2 ничейных поединка подряд. Они не смогли распечатать ворота «Ювентуса» (0:0) и обменялись голами с «Кальяри» (3:3). В таблице миланцы занимают 7-е место с 19 очками.

    «Эмполи» не проигрывает в турнире уже 3 поединка, однако только один из них закончился победой гостей. На своем поле клуб минимально выиграл у «Комо» 1:0. С «Удинезе» и «Лечче» тосканцы разошлись миром, сыграв 1:1 в обоих случаях. В таблице «Эмполи» находится на 10-м месте с 16 очками.

    Прогнозы и ставки

    Аналитики ждут от «Милана» уверенной победы, так что по бумагам «россонери» — фавориты с уверенным отрывом.

    • Букмекеры дают на игру такие коэффициенты: 1.34 на победу «Милана», 5.20 на ничью, 9.00 на победу «Эмполи».

    • В прогнозе от LiveSport.Ru есть два варианта для ставок с коэффициентами 1.84 и 2.07.

    • У искусственного интеллекта победителем вышел «Милан». По счету «красные дьяволы» должны выиграть 3:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Милан» — «Эмполи» на сайте LiveCup.Run.

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