30 ноября в 14-м туре итальянской Серии А «Милан» на своем поле примет «Эмполи». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: 19-кратный чемпион Италии на данный момент в текущем первенстве с 19 очками идет на седьмой строке, уступая шестой шесть пунктов при игре в запасе.

«Милан» выиграл пять встреч из 12 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 20:14.

Последние матчи: В преддверии этой игры «россонери» в Братиславе обыграли «Слован» со счетом 3:2 в рамках основной части Лиги чемпионов. А в последних играх чемпионата Италии они поочередно расписали мировые с «Кальяри» 3:3 на выезде с туринским «Ювентусом» 0:0 в прошлом туре.

Не сыграют: Лука Йович и Алессандро Флоренци пребывают в лазарете команды.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Сейчас у «Милана» 5-матчевая серия без поражений. В этот удачный для себя период коллектив смог выиграть три встречи и расписал две мировые. Непосредственно в рамках Серии А за это время коллектив Фонсеки отпраздновал одну викторию и два раза сыграл вничью. Уступили же «красно-черные» только раз за минувшие восемь поединков во всех турнирах и пять раз выиграли за это время.

«Эмполи»

Турнирное положение: Тосканская команда с 16 пунктами разместилась на десятой строке в таблице, опережая на шесть баллов зону вылета.

«Эмполи» выиграл три поединка из 13 проведенных, три игры проиграл и расписал семь мировых исходов, разница мячей составляет 10:11.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В двух предыдущих турах чемпионата Италии «синие» поочередно поделили очки с «Лечче» на выезде и с «Удинезе» на своем поле, оба раза сыграв по 1:1. Перед этим же они в родных стенах смогли переиграть новичка «Комо» со счетом 1:0.

Не сыграют: Саба Сазонов, Николас Хаас, Якопо Фаццини и Федерико Бранколини — вне игры.

Состояние команды: В трех своих предыдущих поединках чемпионата страны «Эмполи» не проигрывал, добыв одну домашнюю минимальную викторию и дважды сыграв вничью. До этого же команда уступила в трех встречах Серии А из четырех при одной мировой. И также стоит отметить тот факт, что тосканцы на выезде набрали больше очков, чем дома, проиграв лишь раз за шесть игр при двух победах и трех ничьих.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Милан» дважды обыграл «Эмполи» — 1:0 и 3:0

«Милан» не проигрывает «Эмполи» вот уже на протяжении восьми игр кряду, выиграв шесть из них

Тосканцы забили миланцам только один гол за предыдущие пять очных встреч

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Милана» букмекеры дают коэффициент 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа «Эмполи» оценена в 8.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.84 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Милан» при своих зрителях сможет обыграть середняка лиги, с которым он играет весьма успешно, и матч получится результативным.

Рекомендуемая ставка: победа «Милана» + ТБ 2,5 за 2.11.

Прогноз: И также еще рискнем здесь поставить на то, что забивать будут обе стороны, учитывая неплохую результативность «Эмполи» и не особо надежную игру «Милана» в обороне.

Ставка: обе забьют за 2.07.