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    Аморим объяснил, почему Далот не вышел в старте на матч ЛЕ

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, почему не выпустил в стартовом составе на матч Лиги Европы против «Буде-Глимт» (3:2) португальского защитника Диогу Далота.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Далот очень силен. Иногда нам придется делать ротацию, потому что, хотя он всегда выглядит свежим, он не машина. Он хороший игрок. Ему лучше играть справа, и мы будем использовать его там чаще, хотя он способен играть на обоих флангах. Он может помогать команде, и он очень важен для нас. Он живет игрой», — сказал Аморим после игры.

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    Это первая победа под руководством нового главного тренера Аморима. Далот первый раз в сезоне не вышел с первых минут.

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