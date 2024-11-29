«Балтика» — «Алания»: счет матча 3:0, обзор голов

Сергей Пряхин Фото: fc-baltika.ru
Дублем в этой встрече отметился 21-летний полузащитник Сергей Пряхин, поразивший ворота соперника на 21-й и 45+1-й минутах.
Тоску в матче на 80-й минуте поставил еще один молодой хавбек Кирилл Никишин.
Футбол. Россия. Первая лига
Балтика — Алания 3:0
Голы: 1:0 Сергей Пряхин (21'), 2:0 Сергей Пряхин (45+1'), 3:0 Кирилл Никишин (80') Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Юрий Ковалёв, Андрей Мендель, Александр Осипов, Илья Петров, Сергей Пряхин, Абу-Саид Эльдарушев, Виталий Лисакович, Амир Мохаммад, Varatynov S. Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Алан Хугаев, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев, Gurtsiev B., Isik M. Предупреждения: Ибрагим Цаллагов (54'), Аллон Бутаев (57')
После этой победы у команды Андрея Талалаева стало 45 очков, она уверенно лидирует в Первой лиге. «Алания» с 18 очками в зоне вылета.