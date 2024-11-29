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    «Балтика» разгромила «Аланию» и упрочила лидерство в Первой лиге

    «Балтика» — «Алания»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 21-го тура Первой лиги по футболу калининградская «Балтика» разгромила владикавказскую «Аланию» со счетом 3:0.

    Сергей Пряхин
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    Сергей Пряхин

    Дублем в этой встрече отметился 21-летний полузащитник Сергей Пряхин, поразивший ворота соперника на 21-й и 45+1-й минутах.

    Тоску в матче на 80-й минуте поставил еще один молодой хавбек Кирилл Никишин.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Балтика — Алания 3:0
    Голы: 1:0 Сергей Пряхин (21'), 2:0 Сергей Пряхин (45+1'), 3:0 Кирилл Никишин (80') Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Юрий Ковалёв, Андрей Мендель, Александр Осипов, Илья Петров, Сергей Пряхин, Абу-Саид Эльдарушев, Виталий Лисакович, Амир Мохаммад, Varatynov S. Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Алан Хугаев, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев, Gurtsiev B., Isik M. Предупреждения: Ибрагим Цаллагов (54'), Аллон Бутаев (57')

    После этой победы у команды Андрея Талалаева стало 45 очков, она уверенно лидирует в Первой лиге. «Алания» с 18 очками в зоне вылета.

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