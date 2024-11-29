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    АПЛ. «Вест Хэм» примет «Арсенал», «Челси» — «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Ман Сити»

    Обзор матчей 13-го тура английской Премьер-лиги

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    Мохамед Салах
    Матчи 13-го тура английской Премьер-лиги пройдут со 29 ноября по 1 декабря.

    «Брайтон» — «Саутгемптон»

    29 ноября, пятница, 23:00 мск

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вулверхэмптон» — «Борнмут»

    30 ноября, суббота, 18:00 мск

    «Ноттингем Форест» — «Ипсвич»

    30 ноября, суббота, 18:00 мск

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    «Брентфорд» — «Лестер»

    30 ноября, суббота, 18:00 мск

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    «Вест Хэм» — «Арсенал»

    30 ноября, суббота, 20:30 мск

    «Тоттенхэм» — «Фулхэм»

    1 декабря, воскресенье, 16:30 мск

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