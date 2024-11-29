АПЛ. «Вест Хэм» примет «Арсенал», «Челси» — «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Ман Сити»

«Брайтон» — «Саутгемптон»
29 ноября, пятница, 23:00 мск
«Вулверхэмптон» — «Борнмут»
30 ноября, суббота, 18:00 мск
«Ноттингем Форест» — «Ипсвич»
30 ноября, суббота, 18:00 мск
«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»
30 ноября, суббота, 18:00 мск
«Брентфорд» — «Лестер»
30 ноября, суббота, 18:00 мск
«Вест Хэм» — «Арсенал»
30 ноября, суббота, 20:30 мск
«Тоттенхэм» — «Фулхэм»
1 декабря, воскресенье, 16:30 мск
«Челси» — «Астон Вилла»
1 декабря, воскресенье, 16:30 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
1 декабря, воскресенье, 16:30 мск