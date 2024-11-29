АПЛ. «Вест Хэм» примет «Арсенал», «Челси» — «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Ман Сити»

Игры разума. Почему футбольные тренеры лгут о травмах игроков — и имеет ли это значение? Многие болельщики и журналисты предпочли бы, чтобы тренеры полностью раскрывали информацию о доступности игроков, но этого не будет никогда 27/11/2024