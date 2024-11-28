В Москве состоится заключительный матч 1/4 финала Кубка России. На «РЖД Арене»сыграет с. Встреча состоится 28 ноября в 19:30 мск. Это ответная игра. Первая завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локо».

«Железнодорожники» подошли к матчу после очень чувствительного поражения от «Спартака». Хозяева пропустили 5 мячей и проиграли с общим счетом 2:5. Так коллектив прервал свою победную серию, состоящую из трех поединков.

У «Динамо» период нестабильности. Клуб выиграл один матч из 4 последних. «Бело-голубые» победили «Пари НН» 3:1 в РПЛ. После этого в Воронеже «Динамо» довольствовалось ничьей с «Факелом» 1:1. Таким образом, в 4 матчах команда потерпела поражение, выиграла и дважды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки

Разберем, чего ждать от поединка, на что ставить, какие коэффициенты дают на команды.

Букмекеры выставили такие котировки: 2.22 на «Локомотив», 3.00 на «Динамо», 3.90 на ничью. Выход в следующий раунд: 1.29 на «Локо», 3.65 на «Динамо».

на «Локомотив», на «Динамо», на ничью. Выход в следующий раунд: на «Локо», на «Динамо». Эксперты LiveSport.Ru верят в успех «Динамо». В своем прогнозе они предложили две ставки с коэффициентами 2.23 и 3.80 .

верят в успех «Динамо». В своем прогнозе они предложили две ставки с коэффициентами и . «Локомотив» выиграет 3:1. Так считает искусственный интеллект.

Где смотреть

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо» можно на LiveCup.Run, где также есть блок статистики, онлайн-результатов и списка букмекеров на выбор.

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