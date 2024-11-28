28 ноября в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» Москва — «Динамо» Москва. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: в чемпионате России «Локомотив» сейчас занимает 3-е место с 34 очками.

Последние матчи: первая игра против «Динамо» сложилась для команды Михаила Галактионова довольно удачно, в ней была одержана победа со счетом 2:1. Голами отметились Монтес и Пиняев. «Локомотив» оба раз вел в счете и контролировал ход игры, поэтому успех был абсолютно заслуженным.

В РПЛ было поражение в гостях от «Спартака» (2:5) и победа над «Факелом» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Лукас Фассон.

Состояние команды: в последнее время игра «Локомотива» немного померкла, появились снова громадные проблемы в обороне, которые особенно хорошо выявил матч против «Спартака», где Угальде в штрафной творил все, что хотел. Да и «Факел» немало доставил проблем железнодорожникам. Что же, молодости свойственна нестабильность, опытных футболистов в составе команды не так много.

«Динамо»

Турнирное положение: после 16 туров «Динамо» идет вровень в таблице РПЛ с «Локомотивом» и имеет 31 очко.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: первая игра против «Локомотива» (1:2) сложилась для бело-голубых не очень удачно. Соперник дважды выходил вперед, а «Динамо» было в роли догоняющего. Единственный мяч забил марокканец Маухуб, который постепенно обживается в стане московского клуба.

В чемпионате России «Динамо» упустило победу с «Факелом» (1:1) и обыграло «Пари НН» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Бителло, Майсторович и Лунев.

Состояние команды: в последнее время игра «Динамо» смотрится не так ярко и не особо балует результативностью. Личка в последнее время стал уделять внимание чуть больше обороне, которая порой вызывала ужас, настолько детские ошибки происходили внутри штрафной. Возможно, также сказывается и потеря Бителло.

Статистика для ставок

В первом матче Кубка России «Локомотив» выиграл со счетом 2:1

Матч в РПЛ в первом круге завершился победой «Динамо» (3:1)

В прошлом сезоне «Динамо» выиграло дома (2:1), а на выезде сыграло вничью (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Локомотива» дают 2,30, а на «Динамо» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,67, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: сейчас «Динамо» выглядит все-таки более цельно и вполне способно как минимум не проиграть в этом матче. Команда будет играть с позиции силы, так как уступила в первом матче. На фоне небольших проблем в стане «Локомотива» у бело-голубых есть все шансы отыграться в ответной встрече.

Ставка: победа «Динамо» с форой 0 за 2,23.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что «Динамо» пройдет в полуфинал. Для этого есть все основания.

Ставка: «Динамо» выбьет «Локомотив» за 3,80.