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    «Динамо» подойдет в ранге фаворита

    «Локомотив» — «Динамо». Ставка (к. 2.23) и прогноз на Кубок России Путь РПЛ 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо»
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    Константин Тюкавин
    28 ноября в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» Москва — «Динамо» Москва. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 28 Ноября 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 19:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: в чемпионате России «Локомотив» сейчас занимает 3-е место с 34 очками.

    Последние матчи: первая игра против «Динамо» сложилась для команды Михаила Галактионова довольно удачно, в ней была одержана победа со счетом 2:1. Голами отметились Монтес и Пиняев. «Локомотив» оба раз вел в счете и контролировал ход игры, поэтому успех был абсолютно заслуженным.

    Локомотив — Динамо: коэффициенты букмекеров

    В РПЛ было поражение в гостях от «Спартака» (2:5) и победа над «Факелом» (2:1).

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    • Не сыграют: травмирован — Лукас Фассон.

    Состояние команды: в последнее время игра «Локомотива» немного померкла, появились снова громадные проблемы в обороне, которые особенно хорошо выявил матч против «Спартака», где Угальде в штрафной творил все, что хотел. Да и «Факел» немало доставил проблем железнодорожникам. Что же, молодости свойственна нестабильность, опытных футболистов в составе команды не так много.

    «Динамо»

    Турнирное положение: после 16 туров «Динамо» идет вровень в таблице РПЛ с «Локомотивом» и имеет 31 очко.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: первая игра против «Локомотива» (1:2) сложилась для бело-голубых не очень удачно. Соперник дважды выходил вперед, а «Динамо» было в роли догоняющего. Единственный мяч забил марокканец Маухуб, который постепенно обживается в стане московского клуба.

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    В чемпионате России «Динамо» упустило победу с «Факелом» (1:1) и обыграло «Пари НН» (3:1).

    Не сыграют: травмированы — Бителло, Майсторович и Лунев.

    Состояние команды: в последнее время игра «Динамо» смотрится не так ярко и не особо балует результативностью. Личка в последнее время стал уделять внимание чуть больше обороне, которая порой вызывала ужас, настолько детские ошибки происходили внутри штрафной. Возможно, также сказывается и потеря Бителло.

    Статистика для ставок

    • В первом матче Кубка России «Локомотив» выиграл со счетом 2:1

    • Матч в РПЛ в первом круге завершился победой «Динамо» (3:1)

    • В прошлом сезоне «Динамо» выиграло дома (2:1), а на выезде сыграло вничью (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Локомотива» дают 2,30, а на «Динамо» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,67, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,30.

    Прогноз: сейчас «Динамо» выглядит все-таки более цельно и вполне способно как минимум не проиграть в этом матче. Команда будет играть с позиции силы, так как уступила в первом матче. На фоне небольших проблем в стане «Локомотива» у бело-голубых есть все шансы отыграться в ответной встрече.

    Ставка: победа «Динамо» с форой 0 за 2,23.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что «Динамо» пройдет в полуфинал. Для этого есть все основания.

    Ставка: «Динамо» выбьет «Локомотив» за 3,80.

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    «Локомотив» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» подойдет в ранге фаворита
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