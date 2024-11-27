Источник: Тедеско уволят из сборной Бельгии

По данным журналиста Саши Тавольери,на этой неделе отправят в отставку с поста главного тренера

В четверг, 28 ноября, состоится совет директоров национальной команды, где будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности 39-летнего специалиста.

Причиной отставки станут плохие результаты сборной Бельгии в последнее время и испортившиеся отношения Тедеско с рядом лидеров.

Всего под его руководством бельгийцы сыграли 24 матча, 12 раз выиграли, 6 раз закончили встречи вничью и потерпели 6 поражений. Причем, три из них подряд в последних матчах. Со сборной Бельгии Тедеско работает с февраля 2023 года.

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Ранее он возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».