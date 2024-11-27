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    «Штурм» одолел «Жирону» в матче Лиги чемпионов

    «Штурм» — «Жирона»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Штурм» обыграл «Жирону» с минимальным счетом 1:0 в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил нападающий хозяев Мика Биерет на 59-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Штурм — Жирона 1:0
    Гол: 1:0 Мика Биерет (59') Штурм: Даниил Худяков, Юсуф Газибегович, Эмануэль Айву, Никлас Гейрхофер, Димитри Лавале, Малик Ялькуйе (Томи Хорват, 65'), Точи Чуквуани, Вильям Вик (Stefan Hierlander, 90'), Отар Китеишвили, Мика Биерет (, 76'), Сиди Ятта (Erencan Yardimci, 65') Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Дейли Блинд (Арно Данжума, 67'), Ладислав Крейчи, Хуанпе, Алехандро Франсес (Джон Солис, 73'), Виктор Цыганков (Абель Руис, 73'), Ориоль Ромеу Видаль, Иван Мартин (Ясер Асприлья, 52'), Боян Миовски (Кристиан Стуани, 67'), Бриан Хиль Предупреждения: Юсуф Газибегович (20'), Бриан Хиль (64')

    После этой встречи «Штурм» занимает 29-е место в таблице с 3 очками в активе. «Жирона» — на 30-й позиции с тем же количеством баллов.

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