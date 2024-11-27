«Штурм» — «Жирона»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче забил нападающий хозяев Мика Биерет на 59-й минуте.
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Штурм — Жирона 1:0
Гол: 1:0 Мика Биерет (59') Штурм: Даниил Худяков, Юсуф Газибегович, Эмануэль Айву, Никлас Гейрхофер, Димитри Лавале, Малик Ялькуйе (Томи Хорват, 65'), Точи Чуквуани, Вильям Вик (Stefan Hierlander, 90'), Отар Китеишвили, Мика Биерет (, 76'), Сиди Ятта (Erencan Yardimci, 65') Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Дейли Блинд (Арно Данжума, 67'), Ладислав Крейчи, Хуанпе, Алехандро Франсес (Джон Солис, 73'), Виктор Цыганков (Абель Руис, 73'), Ориоль Ромеу Видаль, Иван Мартин (Ясер Асприлья, 52'), Боян Миовски (Кристиан Стуани, 67'), Бриан Хиль Предупреждения: Юсуф Газибегович (20'), Бриан Хиль (64')
После этой встречи «Штурм» занимает 29-е место в таблице с 3 очками в активе. «Жирона» — на 30-й позиции с тем же количеством баллов.