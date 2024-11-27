2-й таймРостов — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Бонгонда«Ростов» — «Спартак». Онлайн
  • 20:09
    • «Зенит» победил «Ахмат» в ответной игре Кубка России
  • 18:26
    • Ги Буше станет тренером «Авангарда»
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Астон Вилла Футбол Италии Ювентус Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Продолжается 5-й тур Лиги чемпионов. На второй игровой день запланирована встреча «Астон Виллы» и «Ювентуса». Она пройдет в Бирмингеме 27 ноября. Начало в 23:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После трех побед подряд в турнире бирмингемцы потерпели первое поражение, уступив на выезде «Брюгге» со счетом 0:1. После этого команда заняла 12-е место в итоговой таблице. Команда Уная Эмери также провела два матча в АПЛ. Она уступила «Ливерпулю» 0:2 и разошлась миром с «Кристал Пэлас» 2:2.

    «Юве» не проигрывает уже 6 матчей подряд. В рамках этой серии «бьянконери» одержали две победы и 4 раза сыграли вничью. Напомним, что в последних поединках ЛЧ «Ювентус» проиграл «Штутгарту» 0:1 и сыграл вничью с «Лиллем» 1:1. На выходных туринцы провели встречу с «Миланом» в Серии А, которая завершилась нулевой ничьей. В таблице ЛЧ «зебры» занимают 16-е место с 7 очками.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    Статус «Ювентуса» никак не повлиял на оценки аналитиков. По сути котировки у обеих команд различаются не сильно.

    Букмекеры примут ставки с такими коэффициентами: 2.34 на победу «Астон Виллы», 3.20 на ничью, 3.20 на победу «Ювентуса».

    В традиционном прогнозе от LiveSport.Ru эксперты предложили две ставки с коэффициентами 3.10 и 3.25.

    Нейросеть полагает, что «Ювентус» выиграет встречу со счетом 2:0.

    Смотреть матч

    Смотрите прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ювентус» на LiveCup.Run. Сайт также предлагает подробную статистику, результаты других матчей турнира, список букмекеров с коэффициентами.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» негативную серию против «Реала»?
  • «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» не будет сильно напрягаться
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Возьмет ли «Спартак» реванш у «Ростова» Карпина?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.81
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч ПСВ — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Андерлехт — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астана — Витория
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры