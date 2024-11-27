Продолжается 5-й тур Лиги чемпионов. На второй игровой день запланирована встреча. Она пройдет в Бирмингеме 27 ноября. Начало в 23:00 мск.

После трех побед подряд в турнире бирмингемцы потерпели первое поражение, уступив на выезде «Брюгге» со счетом 0:1. После этого команда заняла 12-е место в итоговой таблице. Команда Уная Эмери также провела два матча в АПЛ. Она уступила «Ливерпулю» 0:2 и разошлась миром с «Кристал Пэлас» 2:2.

«Юве» не проигрывает уже 6 матчей подряд. В рамках этой серии «бьянконери» одержали две победы и 4 раза сыграли вничью. Напомним, что в последних поединках ЛЧ «Ювентус» проиграл «Штутгарту» 0:1 и сыграл вничью с «Лиллем» 1:1. На выходных туринцы провели встречу с «Миланом» в Серии А, которая завершилась нулевой ничьей. В таблице ЛЧ «зебры» занимают 16-е место с 7 очками.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы, ставки, коэффициенты

Статус «Ювентуса» никак не повлиял на оценки аналитиков. По сути котировки у обеих команд различаются не сильно.

Букмекеры примут ставки с такими коэффициентами: 2.34 на победу «Астон Виллы», 3.20 на ничью, 3.20 на победу «Ювентуса».

В традиционном прогнозе от LiveSport.Ru эксперты предложили две ставки с коэффициентами 3.10 и 3.25.

Нейросеть полагает, что «Ювентус» выиграет встречу со счетом 2:0.

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