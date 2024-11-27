27 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: Бирмингемцы в Лиге чемпионов стартовали довольно продуктивно. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» в четырех стартовых турах набрала 9 очков. Да и оборона команды выглядит монолитно, дав результативный сбой всего 1 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке бирмингемцы потеряли очки. Команда не смогла переиграть «Кристал Пэлас» (2:2).

При этом «Астон Вилла» чуть ранее минимально уступила «Ливерпулю» (0:2). Да и поединок с «Брюгге» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эзри Конса, Амаду Онана, Джейкоб Рэмзи — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Вилланы» не побеждают уже больше календарного месяца. При этом в кадровом плане у команды имеются заметные пробоины.

Поединки с туринцами для команды исторически складываются неудачно. Из трех очных встреч «Астон Вилла» проиграла 2 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и соперник нынче выглядит не столь грозно.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на скромном 11 месте.

Причем «Ювентус» в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 4 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 7 мячей при 5 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла всего один балл. «Старая Сеньора» расписала мировую с «Миланом» (0:0).

При этом до того команда в туринском дерби переиграла «Торино» (2:0). А вот встреча с «Лиллем» завершилась ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Бремер, Хуан Кабаль, Душан Влахович — травмированы.

Состояние команды: туринцы не проигрывали в шести своих последних поединках. Да и оборона команды Тьяго Мотты надежна, словно бетон.

В своем чемпионате туринцы пребывают на 6 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 4 зачетных балла.

В кадровом плане «Ювентус» выглядит не столь выгодно. Плюс заметно отсутствие травмированного Душана Влаховича.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Команда Мотты явно способна прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

Туринцы не проигрывали в 6 своих последних поединках

«Вилланы» в 4 матчах Лиги чемпионов пропустили всего 1 раз

«Ювентус» не пропускал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Ювентус» имеет надежные тылы, и наверняка постарается преуспеть в игре на контратаках.

Англичане не выигрывали в шести своих последних матчах, так что явно пребывают не в лучшем расположении духа.

Ставка: Победа «Ювентуса» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.25