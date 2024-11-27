Астон Вилла
Ювентус
«Астон Вилла»
Турнирное положение: Бирмингемцы в Лиге чемпионов стартовали довольно продуктивно. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Астон Вилла» в четырех стартовых турах набрала 9 очков. Да и оборона команды выглядит монолитно, дав результативный сбой всего 1 раз.
Астон Вилла — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке бирмингемцы потеряли очки. Команда не смогла переиграть «Кристал Пэлас» (2:2).
При этом «Астон Вилла» чуть ранее минимально уступила «Ливерпулю» (0:2). Да и поединок с «Брюгге» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эзри Конса, Амаду Онана, Джейкоб Рэмзи — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Вилланы» не побеждают уже больше календарного месяца. При этом в кадровом плане у команды имеются заметные пробоины.
Поединки с туринцами для команды исторически складываются неудачно. Из трех очных встреч «Астон Вилла» проиграла 2 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и соперник нынче выглядит не столь грозно.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на скромном 11 месте.
Причем «Ювентус» в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 4 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 7 мячей при 5 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла всего один балл. «Старая Сеньора» расписала мировую с «Миланом» (0:0).
При этом до того команда в туринском дерби переиграла «Торино» (2:0). А вот встреча с «Лиллем» завершилась ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Бремер, Хуан Кабаль, Душан Влахович — травмированы.
Состояние команды: туринцы не проигрывали в шести своих последних поединках. Да и оборона команды Тьяго Мотты надежна, словно бетон.
В своем чемпионате туринцы пребывают на 6 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 4 зачетных балла.
В кадровом плане «Ювентус» выглядит не столь выгодно. Плюс заметно отсутствие травмированного Душана Влаховича.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Команда Мотты явно способна прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- Туринцы не проигрывали в 6 своих последних поединках
- «Вилланы» в 4 матчах Лиги чемпионов пропустили всего 1 раз
- «Ювентус» не пропускал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
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Прогноз: «Ювентус» имеет надежные тылы, и наверняка постарается преуспеть в игре на контратаках.
Англичане не выигрывали в шести своих последних матчах, так что явно пребывают не в лучшем расположении духа.
Ставка: Победа «Ювентуса» за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.25