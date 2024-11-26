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    Тамерлан МусаевЦСКА — «Рубин». Онлайн
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    «Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Эредивизия Фейеноорд Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    26 ноября в 23:00 по Москве состоится очередной поединок первого игрового дня 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет «Фейеноорд».

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    «Горожане» продолжают держать интригу. Все задаются вопросом, когда же они смогут прервать свою серию поражений. А она, тем временем, составляет уже 5 матчей. Чего только стоит разгромное фиаско в прошлом туре от «Спортинга» со счетом 1:4. Помимо этого Команда Гвардиолы уступила «Борнмуту» и «Брайтону» со счетом 1:2. В последней игре хозяева проиграли «Тоттенхэму» 0:4.

    «Фейеноорд» может проиграть во второй раз подряд в этом турнире. Ранее клуб уступил на своем поле «Зальцбургу» 1:3. После команда сыграла еще два матча во внутреннем чемпионате, разгромив «Алмере» 4:1 и «Херенвен» 3:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В турнирной таблице ЛЧ «Ман Сити» занимает 10-е место с 7 очками, а «Фейеноорд» — 21-е место с 6 баллами.

    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    При любом раскладе «Ман Сити» остается фаворитом встречи. Посмотрим, что предлагают букмекеры.

    • Коэффициенты на эту встречу такие: 1.21 — на «Ман Сити», 7.00 — на ничью, 13.0 — на «Фейеноорд».

    • Аналитики LiveSport.Ru, которые предложили свой прогноз с коэффициентами 2.03 и 2.30, ставят на голевой размен.

    • ИИ не оставил шансов «Фейеноорду» и спрогнозировал крупную победу «Ман Сити» со счетом 4:1.

    Прямая трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» можно посмотреть на LiveCup.Run. Там же можно посмотреть статистику и предыдущие результаты команд, выбрать букмекера и посмотреть коэффициенты.

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