Компани: «ПСЖ» никогда не оставляет много пространства между линиями

Главный тренерподелился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против

«Это определенно не самый слабый состав "ПСЖ" за последние годы. Это невероятно талантливая команда. Некоторые из этих футболистов будут играть на очень высоком уровне в ближайшие годы и, возможно, достигнут уровня Месси, Неймара и Мбаппе, которые являются одними из лучших в истории.

"ПСЖ" никогда не оставляет много пространства между линиями. Они очень агрессивно и качественно прессингуют. Четко знают, что делать с мячом. Это очень качественная команда», — цитирует Компани Bayern & Germany.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится во вторник, 26 ноября. Начало — в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.