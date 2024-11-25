Компани: «ПСЖ» никогда не оставляет много пространства между линиями

Венсан Компани Фото: globallookpress.com
«Это определенно не самый слабый состав "ПСЖ" за последние годы. Это невероятно талантливая команда. Некоторые из этих футболистов будут играть на очень высоком уровне в ближайшие годы и, возможно, достигнут уровня Месси, Неймара и Мбаппе, которые являются одними из лучших в истории.
"ПСЖ" никогда не оставляет много пространства между линиями. Они очень агрессивно и качественно прессингуют. Четко знают, что делать с мячом. Это очень качественная команда», — цитирует Компани Bayern & Germany.
Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится во вторник, 26 ноября. Начало — в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.