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    «Торпедо» обыграло «Сокол» и продлило серию без поражений

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    Московское «Торпедо» одержало победу над саратовским «Соколом» в выездном матче 20-го тура Первой лиги.

    Руслан Червяков
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    Руслан Червяков

    Матч в Саратове завершился со счетом 2:1 в пользу «Торпедо».

    Автором решающего гола стал 19-летний полузащитник «автозаводцев» Руслан Червяков, отличившийся на 89-й минуте.

    Еще один мяч в ворота хозяев отправил Ираклий Манелов.

    Единственный гол «Сокола» в этой игре забил Артем Максименко.

    «Торпедо» занимает второе место в Первой лиге — 40 очков. «Сокол» находится на 16-й строчке -19 очков.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Торпедо» остается единственной командой Первой лиги, которая до сих пор ни разу не проигрывала в этом сезоне.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — Торпедо 1:2
    Голы: 0:1 Ираклий Манелов (5'), 1:1 Александр Максименко (23'), 1:2 Руслан Червяков (89') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Иван Чуриков, Дмитрий Иванов, Владлен Бабаев, Артем Молодцов, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Роман Юзепчук, Павел Забелин, Егор Карпицкий Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Андрей Костин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Ираклий Манелов, Koledin Y. Предупреждение: Сергей Бородин (18')
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