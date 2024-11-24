«Торпедо» обыграло «Сокол» и продлило серию без поражений

Руслан Червяков Фото: globallookpress.com
Матч в Саратове завершился со счетом 2:1 в пользу «Торпедо».
Автором решающего гола стал 19-летний полузащитник «автозаводцев» Руслан Червяков, отличившийся на 89-й минуте.
Еще один мяч в ворота хозяев отправил Ираклий Манелов.
Единственный гол «Сокола» в этой игре забил Артем Максименко.
«Торпедо» занимает второе место в Первой лиге — 40 очков. «Сокол» находится на 16-й строчке -19 очков.
«Торпедо» остается единственной командой Первой лиги, которая до сих пор ни разу не проигрывала в этом сезоне.
Футбол. Россия. Первая лига
Сокол — Торпедо 1:2
Голы: 0:1 Ираклий Манелов (5'), 1:1 Александр Максименко (23'), 1:2 Руслан Червяков (89') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Иван Чуриков, Дмитрий Иванов, Владлен Бабаев, Артем Молодцов, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Роман Юзепчук, Павел Забелин, Егор Карпицкий Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Андрей Костин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Ираклий Манелов, Koledin Y. Предупреждение: Сергей Бородин (18')