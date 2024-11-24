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    Арриго Сакки: Каждый год Гасперини делает в Бергамо чудо

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    Великий итальянский тренер Арриго Сакки впечатлен работой Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте» и считает, что из года в год он создает там чудо-команду.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Каждый год в Бергамо создают какое-то чудо. Но, если судить по тому, что это случается регулярно, то это уже не чудо, а норма — прекрасная действительность для "Аталанты" и имя этому Гасперини», — цитирует слова Сакки derbyderbyderby.it.

    После победы над «Пармой» (3:1) в 13-м туре Серии А «Аталанта» вышла в лидеры чемпионата.

    Календарь и таблица Серии А

    66-летний Гасперини работает с «Аталантой» с 2016 года. В прошлом сезоне он выиграл с ней Лигу Европы.

    Арриго Сакки считается одним из величайших тренеров мира за всю историю футбола и основателем атакующего итальянского стиля.

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