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    «Реал» на выезде разгромил «Леганес»

    «Леганес» — «Реал»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче 14-го тура испанской Примеры «Реал» на выезде переиграл «Леганес» со счетом 3:0.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    В первом тайме точным ударом отметился Килиан Мбаппе, во второй половине встречи отличились Федерико Вальверде и Джуд Беллингем.

    Футбол. Испания. Примера
    Леганес — Реал Мадрид 0:3
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (43'), 0:2 Федерико Вальверде (66'), 0:3 Джуд Беллингхэм (85') Леганес: Марко Дмитрович, Адриа Альтимира (Себастьен Аллер, 75'), Серхио Гонсалес, Матия Настасич, Хавьер Эрнандес, Хуан Крус, Ренато Тапиа, Иван Неу (Хулио Чикко, 58'), Дарко Брашанац (Валентен Розье, 75'), Мунир Эль-Хаддади (Даниэль Раба, 59'), Мигель Де ла Фуэнте (Диего Гарсия, 86') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Джуд Беллингхэм (Эндрик, 86'), Даниель Себальос, Эдуардо Камавинжа, Арда Гюлер (Браим Диас, 75'), Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе (Лука Модрич, 83'), Винисиус Жуниор, Raul Asencio Предупреждения: Мигель Де ла Фуэнте (49'), Адриа Альтимира (69')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Благодаря этой победе «Реал» смог набрать 30 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Леганеса» осталось 14 баллов и 14-я строчка.

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