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    Николич: Если кто и виноват в сегодняшнем результате, то это я

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итог матча против «Ростова» (1:2).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Очень плохой результат, все расстроены, всем это понятно. Спасибо болельщикам, которые при такой погоде пришли на стадион. Хороший первый тайм, надо было забивать второй гол и доводить игру до конца.

    Во втором тайме было всё нормально, не было опасных моментов, но мы начали торопиться, не понимаю зачем. И потом два отскока, два гола. Нам надо много работать над ментальной составляющей. Если кто и виноват в сегодняшнем результате, то это я. Но я знаю, как это исправить», — цитирует Николича «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА с 27 очками идет шестым в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 20 баллами занимает восьмую строчку.

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