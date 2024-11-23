Николич: Если кто и виноват в сегодняшнем результате, то это я

Главный тренерподвел итог матча против(1:2).

«Очень плохой результат, все расстроены, всем это понятно. Спасибо болельщикам, которые при такой погоде пришли на стадион. Хороший первый тайм, надо было забивать второй гол и доводить игру до конца.

Во втором тайме было всё нормально, не было опасных моментов, но мы начали торопиться, не понимаю зачем. И потом два отскока, два гола. Нам надо много работать над ментальной составляющей. Если кто и виноват в сегодняшнем результате, то это я. Но я знаю, как это исправить», — цитирует Николича «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА с 27 очками идет шестым в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 20 баллами занимает восьмую строчку.