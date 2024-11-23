«Борнмут» проиграл «Брайтону», «Вулверхэмптон» выиграл у «Фулхэма»

Матеус Кунья Фото: globallookpress.com
«Борнмут» на своем поле проиграл «Брайтону» — 1:2.
На 4-й минуте счет открыл Жоао Педро, на 49-й минуте преимущество «чаек» увеличил Каору Митома.
Единственный мяч у хозяев забил на 90+3-й минуте Дэвид Брукс
Футбол. Англия. Премьер-лига
Борнмут — Брайтон энд Хоув Альбион 1:2
Голы: 0:1 Жоао Педро (4'), 0:2 Каору Митома (49'), 1:2 Дэвид Брукс (90 + 3') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Адам Смит (Максимилиан Ааронс, 75'), Илья Забарный, Маркос Сенеси (Дин Хейзен, 65'), Милош Керкез (Энес Унал, 81'), Льюис Кук, Тайлер Адамс (Данго Уаттара, 65'), Маркус Таверньер, Джастин Клюйверт (Дэвид Брукс, 75'), Энтойн Семеньо, Эванилсон Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан, Игор Жулио, Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман, Каору Митома, Жоао Педро (Матс Виффер, 64'), Ясин Аяри (Matt O'Riley, 76'), Карлос Балеба, Дэнни Уэлбек (Эван Фергюсон, 86'), Жоржиньо Рюттер (Саймон Адингра, 64') Предупреждения: Жоржиньо Рюттер (30'), Энтойн Семеньо (40'), Карлос Балеба (45 + 1'), Карлос Балеба (59'), Ян Паул ван Хекке (90 + 6'), Льюис Кук (90 + 7')
«Фулхэм» уступил дома «Вулверхэмптону» — 1:4.
В составе дачников отличился Алекс Ивоби на 20-й минуте.
Потом забивали только волки. Дубль на счету Матеуса Куньи (31-я, 87-я), также голы у Жоао Гомеса и Гонсалу Гедеша (90+5-й)
Футбол. Англия. Премьер-лига
Фулхэм — Вулверхэмптон 1:4
Голы: 1:0 Алекс Айуоби (20'), 1:1 Матеус Кунья (31'), 1:2 Жуан Гомес (53'), 1:3 Матеус Кунья (87'), 1:4 Гонсалу Гуэдеш (90 + 5') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете (Тимоти Кастань, 71'), Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Андреас Перейра (Гарри Уилсон, 59'), Саша Лукич, Эмиль Смит-Роу (Томас Кейрни, 59'), Рейсс Нелсон (Адама Траоре, 72'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес (Родриго Мунис, 71') Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду (Alfie Pond, 90'), Марио Лемина, Жуан Гомес (Томми Дойл, 90'), Жанрикне Беллегард (Мэтт Доэрти, 87'), Йёрген Странн Ларсен, Матеус Кунья (Гонсалу Гуэдеш, 90'), Родригу Гомеш (Хван Хи Чан, 90'), Andre Предупреждения: Кэлвин Бейсси (45 + 4'), Андреас Перейра (57'), Кенни Тете (67')