«Байер» разгромил «Хайденхайм», «Хоффенхайм» победил «Лейпциг»

Патрик Шик Фото: globallookpress.com
Чемпион прошлого сезона «Байер» разгромил на своем поле «Хайденхайм» — 5:2.
Главным героем встречи стал нападающий Патрик Шик, оформивший хет-трик, также за «Байер» забивали Эсекиэль Паласиос и Гранит Джака.
У гостей отличились Никлас Дорш и Матиас Хонсак.
Футбол. Германия. Бундеслига
Байер — Хайденхайм 5:2
Голы: 0:1 Никлас Дорш (10'), 0:2 Матиас Хонсак (21'), 1:2 Эксекиэль Паласиос (30'), 2:2 Патрик Шик (32'), 3:2 Патрик Шик (52'), 4:2 Патрик Шик (71'), 5:2 Гранит Джака (82') Байер: Лукаш Градецки, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Пьеро Инкапье, Жереми Фримпонг (Нейтан Телла, 45'), Алехандро Гримальдо, Эксекиэль Паласиос (Роберт Андрих, 77'), Гранит Джака, Алейш Гарсия (Артур, 69'), Флориан Вирц (Мартен Терье, 77'), Патрик Шик Хайденхайм: Кевин Мюллер, Леннард Малоуни (Лука Кербер, 84'), Йонас Фёренбах, Патрик Майнка, Омар Траоре, Адриан Бек (Сэрлорд Конте, 62'), Никлас Дорш (Leo Scienza, 62'), Ян Шёппнер, Бенедикт Гимбер, Матиас Хонсак (Миккель Кауфманн, 62'), Марвин Пирингер (Пауль Ваннер, 28')
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«Хоффенхайм» был сильнее «РБ Лейпциг» — 4:3.
Дублем у деревенских отметился Адам Гложек, также забивали Том Бишоф и Якоб Бруун Ларсен.
У гостей забивали Вилли Орбан, Антонио Нуса и еще один мяч был забит в результате автогола Стэнли Нсоки.
Футбол. Германия. Бундеслига
Хоффенхайм — РБ Лейпциг 4:3
Голы: 0:1 Вилли Орбан (15'), 1:1 Адам Гложек (17'), 1:2 Антонио Нуса (19'), 2:2 Том Бишоф (50'), 2:3 Стэнли Нсоки (автогол) (67'), 3:3 Адам Гложек (82'), 4:3 Якоб Бруун Ларсен (87') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек, Артур Шавес, Стэнли Нсоки, Александер Прасс (Кевин Акпогума, 86'), Антон Стах, Том Бишоф (Умут Тохумджу, 82'), Мариус Бюльтер, Адам Гложек, Андрей Крамарич (Якоб Бруун Ларсен, 82'), Харис Табакович (Мергим Бериша, 61') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Бенджамин Хенрихс, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Лукас Клостерман (Лютсхарел Гертрейда, 46'), Кристоф Баумгартнер, Кевин Кампль (Амаду Айдара, 76'), Артур Вермерен (Николас Зайвальд, 60'), Луа Опенда (Андре Силва, 82'), Беньямин Шешко (Assan Ouedraogo, 60'), Антонио Нуса Предупреждения: Андрей Крамарич (75'), Кастелло Люкеба (85'), Павел Кадержабек (90')
«Вольфсбург» с минимальным счетом одолел «Унион» — 1:0.
Единственный мяч на 71-й минуте забил Ридли Баку.
Футбол. Германия. Бундеслига
Вольфсбург — Унион 1:0
Гол: 1:0 Боте Баку (71') Вольфсбург: Камиль Грабара, Килиан Фишер, Денис Вавро, Йоаким Мехле, Константинос Кульеракис, Бенце Дардаи (Янник Герардт, 79'), Максимилиан Арнольд, Боте Баку (Цедрик Цезигер, 90'), Патрик Виммер (Йонас Винд, 63'), Тьягу Томаш (Лукас Нмеча, 63'), Мохамед Амура (Салих Озкан, 79') Унион: Фредерик Реннов, Кристофер Триммель, Диогу Лейте (Леопольд Кверфельд, 9'), Кевин Фогт, Данило Дуки, Яник Хаберер (Чон У Ён, 70'), Рани Хедира (Ласло Бенеш, 82'), Алёша Кемляйн, Жордан Сьебатшё, Йорбе Вертессен (Бенедикт Холлербах, 46'), Роберт Сков (Том Роте, 46') Предупреждения: Патрик Виммер (15'), Кевин Фогт (45 + 2'), Ласло Бенеш (90 + 2')