В Лиге 1 «парижане» уверенно лидируют с отрывом в 5 очков от «Монако». Перед этой встречей у них 4 победы подряд.
«Тулуза» благодаря своей серии смогла подняться и закрепиться на 10-й позиции. В целом же беспроигрышная полоса команды составляет 4 матча.
Прогнозы, ставки, коэффициенты
Бой будет неравный даже несмотря на удачную полосу «Тулузы». В домашних стенах ПСЖ непобедим. У него 5 из 5 на данный момент, что делает «Стад-де-Франс» настоящей крепостью.
- Это понимают эксперты. Согласно котировкам букмекеров, шансов у гостей мало. 1.38 они дают на ПСЖ, 5.40 — на ничью, 8.00 — на «Тулузу».
- Редакция LiveSport.Ru уверенна в превосходстве «парижан» и выдвинула соответствующий прогноз с коэффициентом 1.91.
- Искусственный интеллект уверен, что ПСЖ одержит разгромную победу со счетом 4:0.
Где смотреть
Смотреть прямую трансляцию матч ПСЖ — «Тулуза» можно на сайте LiveCup.Run. Это удобно, так как помимо этого он предлагает еще статистику, составы команд и результаты в режиме онлайн других поединков.
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