Поражения от «Арсенала» (0:2) и «Атлетико» (1:2) — это, пожалуй, единственные неудачив нынешнем сезоне на данный момент. Команда ни разу не проиграла на внутренней арене. Она выиграла 9 матчей в чемпионате, и на этот раз попытается одолеть, которая набрала 3 победы подряд.

В Лиге 1 «парижане» уверенно лидируют с отрывом в 5 очков от «Монако». Перед этой встречей у них 4 победы подряд.

«Тулуза» благодаря своей серии смогла подняться и закрепиться на 10-й позиции. В целом же беспроигрышная полоса команды составляет 4 матча.

Прогнозы, ставки, коэффициенты

Бой будет неравный даже несмотря на удачную полосу «Тулузы». В домашних стенах ПСЖ непобедим. У него 5 из 5 на данный момент, что делает «Стад-де-Франс» настоящей крепостью.

Это понимают эксперты. Согласно котировкам букмекеров, шансов у гостей мало. 1.38 они дают на ПСЖ, 5.40 — на ничью, 8.00 — на «Тулузу».

они дают на ПСЖ, — на ничью, — на «Тулузу». Редакция LiveSport.Ru уверенна в превосходстве «парижан» и выдвинула соответствующий прогноз с коэффициентом 1.91 .

уверенна в превосходстве «парижан» и выдвинула соответствующий прогноз с коэффициентом . Искусственный интеллект уверен, что ПСЖ одержит разгромную победу со счетом 4:0.

Где смотреть

Смотреть прямую трансляцию матч ПСЖ — «Тулуза» можно на сайте LiveCup.Run. Это удобно, так как помимо этого он предлагает еще статистику, составы команд и результаты в режиме онлайн других поединков.

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