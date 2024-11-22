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    «ПСЖ» дома уверенно справится с «Тулузой»

    ПСЖ — Тулуза: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.91. 22/11/2024 в 23:00

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Тулуза»
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    «ПСЖ»
    В 12-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» в Париже сыграет против «Тулузы». Поединок состоится 22 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Ноября 2024 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Тулуза

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: С 29 набранными очками парижская команда лидирует в Лиге 1, опережая на шесть пунктов ближайшего преследователя.

    «ПСЖ» в текущем первенстве еще не проигрывал. У коллектива девять викторий и два мировых результата, забито 33 гола при 10 пропущенных.

    ПСЖ — Тулуза: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Красно-синие» в минувшем туре чемпионата Франции смогли на выезде одолеть «Анже» со счетом 4:2, ведя после первого тайма 4:0. А ранее они уступили дома мадридскому «Атлетико» 1:2 в Лиге чемпионов, и обыграли в рамках Лиги 1 в гостях «Марсель» 3:0 и на своем поле 1:0 «Ланс».

    Не сыграют: Гонсалу Рамуш, Преснел Кимпембе и Лукас Эрнандес — вне игры.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «ПСЖ» в рамках этого чемпионата Франции еще не знал горечи поражений, выиграв девять встреч из 11 проведенных. А в четырех предыдущих поединках внутреннего первенства столичный клуб только побеждал.

    Причем три из четырех викторий были добыты с разницей в два и более мячей и в двух случаях команда смогла сохранить свои ворота на замке. Последний раз в чемпионате страны парижане теряли очки в начале октября, сыграв тогда на выезде 1:1 с «Ниццей».

    «Тулуза»

    Турнирное положение: Данный коллектив в турнирной таблице Лиги 1 сейчас разместился на 10 строке с 15 очками, уступая два пункта еврокубковой позиции.

    «Тулуза» смогла выиграть четыре матча из 10 проведенных, столько же игр проиграла и трижды сыграла вничью, разница мячей составляет 13:11.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Малыши» отлично провели свои три предыдущих поединка чемпионата страны, выиграв их все. В этот удачный для себя период они дома переиграли 1:0 «Реймс», а также в гостях 3:0 «Монпелье» и 2:0 «Ренн» в прошлом туре.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Тулузы» 4-матчевая беспроигрышная серия в рамках Лиги 1. В этот период «фиолетовые» сперва расписали результативную ничью, а затем выиграли три встречи подряд без пропущенных мячей.

    Однако до этой удачной серии они уступили в трех поединках подряд, но дважды с минимальной разницей и в двух из трех этих матчей они смогли забить.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате «ПСЖ» дома проиграл «Тулузе» со счетом 1:3

    • Всего же за предыдущие десять очных игр данных клубов в восьми из них побеждали парижане при одном фиаско

    • В трех из четырех минувших очных матчей этих команд забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСЖ» — 1.37, победа «Тулузы» — 8.20, ничья — 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.69 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии прогнозируем уверенный выигрыш «ПСЖ», даже несмотря на успешное выступление «Тулузы» в последнем отрезке. К тому же на это еще указывает отличная статистика выступлений парижан против «малышей».

    Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 1.91.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на то, что лидер чемпионата сможет отличится в воротах соперника в каждом из таймов.

    Ставка: «ПСЖ» забьет в обоих таймах за 1.85.

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    «ПСЖ» — «Тулуза»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» дома уверенно справится с «Тулузой»
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