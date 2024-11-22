В 12-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» в Париже сыграет против «Тулузы». Поединок состоится 22 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: С 29 набранными очками парижская команда лидирует в Лиге 1, опережая на шесть пунктов ближайшего преследователя.

«ПСЖ» в текущем первенстве еще не проигрывал. У коллектива девять викторий и два мировых результата, забито 33 гола при 10 пропущенных.

Последние матчи: «Красно-синие» в минувшем туре чемпионата Франции смогли на выезде одолеть «Анже» со счетом 4:2, ведя после первого тайма 4:0. А ранее они уступили дома мадридскому «Атлетико» 1:2 в Лиге чемпионов, и обыграли в рамках Лиги 1 в гостях «Марсель» 3:0 и на своем поле 1:0 «Ланс».

Не сыграют: Гонсалу Рамуш, Преснел Кимпембе и Лукас Эрнандес — вне игры.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «ПСЖ» в рамках этого чемпионата Франции еще не знал горечи поражений, выиграв девять встреч из 11 проведенных. А в четырех предыдущих поединках внутреннего первенства столичный клуб только побеждал.

Причем три из четырех викторий были добыты с разницей в два и более мячей и в двух случаях команда смогла сохранить свои ворота на замке. Последний раз в чемпионате страны парижане теряли очки в начале октября, сыграв тогда на выезде 1:1 с «Ниццей».

«Тулуза»

Турнирное положение: Данный коллектив в турнирной таблице Лиги 1 сейчас разместился на 10 строке с 15 очками, уступая два пункта еврокубковой позиции.

«Тулуза» смогла выиграть четыре матча из 10 проведенных, столько же игр проиграла и трижды сыграла вничью, разница мячей составляет 13:11.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Малыши» отлично провели свои три предыдущих поединка чемпионата страны, выиграв их все. В этот удачный для себя период они дома переиграли 1:0 «Реймс», а также в гостях 3:0 «Монпелье» и 2:0 «Ренн» в прошлом туре.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Сейчас у «Тулузы» 4-матчевая беспроигрышная серия в рамках Лиги 1. В этот период «фиолетовые» сперва расписали результативную ничью, а затем выиграли три встречи подряд без пропущенных мячей.

Однако до этой удачной серии они уступили в трех поединках подряд, но дважды с минимальной разницей и в двух из трех этих матчей они смогли забить.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате «ПСЖ» дома проиграл «Тулузе» со счетом 1:3

Всего же за предыдущие десять очных игр данных клубов в восьми из них побеждали парижане при одном фиаско

В трех из четырех минувших очных матчей этих команд забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСЖ» — 1.37, победа «Тулузы» — 8.20, ничья — 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.69 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии прогнозируем уверенный выигрыш «ПСЖ», даже несмотря на успешное выступление «Тулузы» в последнем отрезке. К тому же на это еще указывает отличная статистика выступлений парижан против «малышей».

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 1.91.

Прогноз: И также ставим еще здесь на то, что лидер чемпионата сможет отличится в воротах соперника в каждом из таймов.

Ставка: «ПСЖ» забьет в обоих таймах за 1.85.