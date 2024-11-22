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    Писарев назвал футболиста «Ростова», который способен заиграть в «Ювентусе»

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    Тренер сборной России Николай Писарев считает, что защитник «Ростова» Максим Осипенко сможет заиграть в «Ювентусе».

    Максим Осипенко
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    Максим Осипенко

    «Готовый игрок для "Ювентуса", для Мотты. Я вам серьезно говорю, Осипенко играет как современный центральный защитник.

    Это то, что Мотта делает в "Ювентусе" и то, куда движется футбол. Центральный защитник, который не боится идти вперед, до штрафной идти, отдавать, замыкать», — сказал Писарев в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего Осипенко в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 15 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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