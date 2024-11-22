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    Хенесс: Компани нам посоветовал Гвардиола

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    Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс рассказал, как происходило назначение на пост главного тренера клуба Венсана Компани.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Это разница, как день и ночь по сравнению с тем, что было раньше. Он коммуникабельный и заботится о своих игроках. Но мы не знали этого раньше. Вот почему мы позвонили Пепу Гвардиоле и попросили у него совета.

    Он просто сказал нам, что мы можем брать его вслепую, он может это сделать. На самом деле, мало что стоит на пути успешных лет в ФК "Бавария", — цитирует Хенесса Bayern&Germany.

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    Компани был назначен в "Баварию" перед началом этого сезона. Сейчас мюнхенцы с большим отрывом лидируют в чемпионате Германии.

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