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    Алдонин назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Ростовом»

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    Экс-футболист Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Ростовом».

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    «Могу сказать, что, безусловно, ЦСКА является фаворитом этой встречи, так как играет дома, но это ни о чём не говорит. Была пауза на игры сборных, поэтому сейчас сложно оценивать состояние обеих команд. Непростой соперник и непростой матч ожидает армейцев. Номинально фаворитом является ЦСКА, но сложно предположить, как на самом деле будет складываться игра.

    Думаю, командам не будет тяжело снова влиться в чемпионат после двухнедельной паузы. В ноябре футбольные поля не такого хорошего качества, как летом. Это тоже будет сказываться на матче. Что касается игрового тонуса, я думаю, у футболистов и команд с этим не должно быть никаких проблем», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч состоится 23 ноября и начнется в 14:15 по московскому времени.

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