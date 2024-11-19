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    Алексей Миранчук оценил игру Месси в «Интер Майами»

    Футбол MLS Атланта Юнайтед Интер Майами
    Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук высказался об игре Лионеля Месси и «Интер Майами».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «К сожалению, не было мыслей взять майку или автограф у Месси. У меня ещё с молодого возраста не было такого желания, хотя играл против многих хороших футболистов. Может, стеснялся. Причин можно назвать много, но вот почему-то у меня по сей день нет такого. А играть против Месси и такой команды было одно удовольствие. Видишь уровень игроков и понимаешь, что это где-то наверху. По пальцам можно пересчитать таких футболистов в мире.

    Я наслаждался игрой и рад, что смогли пройти их. В окружении много кто говорил, что шансов победить "Интер" Майами мало. Хорошо доказывать обратное, я рад, что прошли дальше», — цитирует Миранчука «Чемпионат».

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